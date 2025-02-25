Билл Клинтон впервые рассказал, как и зачем Путин потопил "Курск"

Билл Клинтон, бывший президент США, впервые рассказал детали трагедии с подводной лодкой "Курск". Он назвал истинную причину, почему Путин дал приказ потопить подводную лодку вместе со всем экипажем.

Трагедия с атомной подводной лодкой "Курск" произошла 12 августа 2000 года в Баренцевом море. Путин на тот момент уже несколько месяцев был президентом России и он делал все, чтобы скрыть детали этой трагедии. Все 118 человек на борту погибли, но родные уверены, что их можно было спасти.

Расследование катастрофы длилось много лет и власти России сделали все, чтобы скрыть ужасное преступление.

Недавно вышел новый документальный фильм "Курск: 10 дней, которые сформировали Путина", созданный компанией HiddenLight Хиллари и Челси Клинтон, где бывший президент США Билл Клинтон рассказал правду о катастрофе подводной лодки и о том, как это укрепило репутацию Путина.

Мир с ужасом наблюдал, как Кремль отказывался от международной помощи несколько дней - в то время, когда члены экипажа пытались выжить под водой.

Билл Клинтон сделал шокирующее заявление и в подробностях рассказал, как президент России сознательно позволил людям погибнуть, чтобы защитить российские ядерные секреты.

"Курск" взорвался в 11:28 утра и американские подводные лодки, которые патрулировали поблизости, поняли, что случилась беда. Уже через несколько часов США предложили свою помощь. Но в Москве, где отчаянно хотели сохранить иллюзию силы, молчали.

Чрезвычайную ситуацию Северный флот РФ объявил только через 12 часов после взрыва на подводной лодке. А обществу сообщили вообще только 14 августа.

Первые дни Россия пыталась спасать лодку своими силами, но у них не было соответствующего оборудования, опыта. И только через три дня Путин принял помощь, но уже было поздно.

Даже после того, как РФ неохотно позволила норвежским водолазам помочь, ее военно-морской флот препятствовал спасательным усилиям. Они передали грубые, нарисованные от руки карты аварийного люка и заблокировали британским специалистам разместить важное оборудование. К обломкам подводной лодки водолазы добрались только 20 августа и весь экипаж на тот момент уже погиб.

Билл Клинтон рассказал, что лично звонил Путину, призывая его принять помощь. Но, по его словам, новый российский лидер больше беспокоился о том, чтобы посторонние глаза не увидели военные технологии России, чем о спасении 118 жизней.

"Путин знал, что если мы туда попадем, мы узнаем вещи, которые нельзя не изучить", - добавил бывший президент.

Он признался, что когда-то надеялся, что Путин начнет новую эру американо-российского сотрудничества, но быстро понял, что бывший офицер КГБ больше заинтересован во власти, чем в демократии.

"Он был явно настроен восстановить величие России. Я волновался, что это означает, что мы увидим новую форму жестокости", - говорит Клинтон.

Он считает, что Курская катастрофа была не просто военной неудачей - это был политический перелом. Поведение Путина вызвало всенародное возмущение, а семьи погибших требовали ответа. Но Кремль, вместо того, чтобы признать вину, пошел в наступление. Во время трагедии с "Курском" Путин демонстрировал жестокое поведение и признаки диктата (фото: Getty Images)

Путин распространял дезинформацию, обвиняя олигархов в слабой армии РФ и использовал трагедию, чтобы оправдать подавление свободной прессы.

На пресс-конференции должна была выступить Надежда Тилик, мать погибшего подводника. Но когда включились камеры, оперативник в штатском внезапно ввел ей успокоительное и вынес без сознания - этот момент попал на видео и его видел весь мир.

Клинтон считает, что негативная реакция оставила длительное влияние на Путина, сформировав его как автократического правителя, каким он является сегодня. Он был травмирован комментариями прессы, и это усилило его решимость получить больше контроля над СМИ.

Оглядываясь назад, экс-президент США говорит, что катастрофа на "Курске" была предупредительным знаком того, что должно было произойти.

"Я думал, что он имеет огромный потенциал, чтобы привести Россию к более открытому, взаимосвязанному миру. А он этого не сделал. Зато человек, который обещал современную демократическую Россию, укрепил власть, подавил инакомыслие и подготовил основу для авторитарного правления, которое известно сегодня в мире", - сказал Клинтон.