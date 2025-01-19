В ГУР оценили нашумевший фильм о Путине и объяснили, почему его нужно посмотреть всем

Новый нашумевший фильм о президенте России Владимире Путине режиссера Патрика Веги стоит посмотреть всем, потому что картина очень смешная, а смех - это одно из средств уничтожения тиранов.

"Первая же сцена из "Смерти Путина" стилистически напомнила эпизод из фильма "Смерть Сталина", где советского генсека находят мертвым в луже собственных нечистот. Путин в похожих "декорациях" - обгаженный, хилый и голый", - делится впечатлениями от фильма Юсов.

Однако, добавляет: "одно дело - сатира о мертвом в прямом смысле вождя, а другое дело, когда фильм описывает до сих пор, к сожалению, живого - или же лучше сказать ни живого, ни мертвого, чья политика привела к катастрофическим последствиям и продолжает представлять угрозу для мира".

Интересно, что в одном из интервью режиссер картины рассказал, что агентства в некоторых других странах отказались показывать фильм. Это, по словам представителя ГУР, "очень красноречивый признак деструктивного чувства - страха перед памперсами Путина".

Сообщение Юсова (скриншот)

"А фильм как раз показывает, что военный преступник из Кремля сам параноидально испуган", - объясняет Юсов.

Военный отметил работу авторов фильма, которые "хорошо поработали с документальными источниками, чтобы описать биографию российского диктатора".

Сюжет ленты изложен нелинейно, а потому зритель будто бы поочередно заглядывает в разные люки путинского бункера. А за ними, комментирует Юсов, "царство кривых зеркал самой матушки-России: с ее бесами, пелевинщиной, детоубийством и самопожиранием".

"Отдельно обратил бы внимание на юмор и сатиру как важную стилистическую приправу. И это важно, потому что смех - одно из средств уничтожения тиранов. Они страх как не любят, когда им смеются в лицо. Советую к просмотру и напоминаю: сдох тот - сдохнет и этот", - резюмировал разведчик.

Что известно о фильме "Смерть Путина"

Польский биографический фильм режиссера Патрика Веги рассказывает о Путине и том, как он стал президентом. Сюжет демонстрирует кровавого диктатора в детстве, молодости, взрослом возрасте. В ленте также показано, как Путин начал против Украины полномасштабную войну.

А в конце кинокартины можно будет увидеть его смерть. И она, как показано в фильме, наступит в 2026 году. Во время съемок была использована технология, которую создала польская студия AIO. Изображение Путина генерировал ИИ, а затем его "наложили" на силуэт актера.

Фильм "Смерть Путина" уже вышел в прокат в Украине, а потому его можно посмотреть в кино.