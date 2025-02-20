"Я привез вам мир". Станет ли Трамп новым Чемберленом и что нужно помнить о договоренностях с диктаторами

На сегодня уже все наблюдатели и политические тяжеловесы согласились, что президент США Дональд Трамп ломает мировой порядок: только одни от этого в восторге, другие же - высказываются в диапазоне от осторожности до резкого осуждения. При этом четкого плана действий в этой бурной ситуации ни у кого нет.

Эта ситуация и то, что происходило на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля , многим напомнили события в том же Мюнхене в 1938 году. Но насколько оправданы такие параллели? Об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Знал ли Чемберлен?

Перенесемся в 1938 год, когда премьер-министр Великобритании Невил Чемберлен, премьер-министр Французской республики Эдуард Даладье, рейхсканцлер Третьего Рейха Адольф Гитлер и премьер-министр Королевства Италия Бенито Муссолини подписали Мюнхенское соглашение.

По этому соглашению часть Чехословацкой республики переходила Гитлеру, еще часть - королевству Венгрия, и часть - Польше. И все договоренности были достигнуты без участия правительства Чехословакии, которая на тот момент была уже частично оккупирована нацистами.

"Как ужасно, что мы должны рыть окопы из-за столкновения в далекой от нас стране между народами, о которых мы почти ничего не знаем. Как бы мы ни симпатизировали маленькой стране, которая столкнулась с большой и мощной державой, мы ни при каких обстоятельствах не можем позволить вовлечь Британскую империю в войну только по этой причине", - именно так обратился Чемберлен к народу Великобритании в 1938 году.

Руководители Франции и Великобритании на тот момент придерживались политики "умиротворения" Гитлера, и Мюнхенское соглашение стало последним перед тем, как Гитлер начал продвигаться дальше по Европе. Подписанты Мюнхенского соглашения (фото: Википедия)

По Мюнхенскому соглашению к Германии отошли Судеты (Судетская область), которая занимала 1/5 части территории страны, где находилось более 5 млн населения и 33% промышленных предприятий.

"По Мюнхенскому соглашению от Чехословакии отделили территории, на которые претендовали нацистская Германия (преимущественно Судеты), а также Венгрия и Польша - под предлогом, что на этих землях проживали немцы, венгры и поляки соответственно. При этом о содержании документа чехословацкое правительство узнало из "вторых рук". "Великие державы" - Великобритания, Франция и Италия (ну и, конечно, Германия) его просто "поставили в известность", а союзники (Лондон и Париж) еще и настойчиво рекомендовали не сопротивляться и выполнить по сути самоубийственные условия соглашения - в Праге его до сих пор называют "Мюнхенским диктатом", - говорит публицист и автор книги "В постели с медведем. Соседство с Россией как исторический вызов" Алексей Мустафин.

Спасло ли это Чехословакию и всю Европу? Конечно, нет. Потому что уже в 1939 году Третий Рейх захватил всю территорию Чехословакии, и чешская армия почти не оказывала сопротивления оккупантам. А нацисты забрали все вооружение армии и чешские военные заводы. Затем они на чешских танках и въехали сначала в Польшу, а затем и в СССР.

После Чехословакии Гитлер выдвинул претензии на польские города, далее - на Клайпедский край.

А 1 сентября, фактически через год после подписания Мюнхенского соглашения, началась Вторая Мировая война. Знал ли Чемберлен, что сдержать Гитлера будет невозможно и он начнет двигаться по Европе дальше, как только возникнет возможность?

"Иногда говорят, что именно в результате уступчивости Запада в Мюнхене через год началась Вторая мировая война. Конечно, это не так. Соглашение на самом деле было отчаянной попыткой остановить войну, к которой Европа катилась и до Мюнхена. Попытка, конечно, трусливая. И неудачная. По фразе, которую упорно приписывают Уинстону Черчиллю (а ему чего только не приписывают), союзники между позором и войной выбрали позор, и в конце концов получили и войну. Британский премьер Невилл Чемберлен, конечно, считал тогда иначе. При возвращении в Лондон он цитировал Дизраэли о "привезенном из Германии мире с честью для нашего времени" - это тоже было 30 сентября. Но, в отличие от Берлинского трактата 1878 года, соглашение 1938 года не ограничивало захватчика, а удовлетворяло его требования, а потому поощряло к новым захватам. В конце концов, остатки чешского государства - Богемию и Моравию - нацисты оккупировали уже через несколько месяцев. Вопреки Мюнхенскому соглашению! А после нападения на Польшу войну Германии вынужден был объявить даже "миролюбец" Чемберлен", - продолжает Мустафин.

Не стоит забывать, добавляет он, что поведение западных лидеров даже постфактум пытались объяснить сложными расчетами, в том числе и по подготовке к войне (потому что та же Британия к ней по состоянию на 1938 год готова не была).

Среди тех, кто придерживался такой точки зрения, был, в частности, и будущий американский президент Джон Кеннеди.

Впрочем, это вполне соответствовало и тогдашней политике США, которые сопротивлялись вступлению в войну до последнего - ведь в конце концов Гитлер объявил им войну, а не наоборот. Невил Чемберлен после подписания Мюнхенского соглашения (фото: Википедия)

Что руководит Трампом и "привезет ли он мир"?

Вернемся к современному миру, где только что закончилась Мюнхенская конференция. О том, что никакого мирного плана у Трампа нет, говорилось там разве что не с трибуны. Уже теперь секретом это ни для кого не является. Более того - мирного плана нет сейчас ни у кого.

Что же было на самом деле? Был... обмен мнениями. Параллельно происходила попытка взять "нахрапом" украинскую команду со стороны американцев - через известное "предложение" о праве на украинские полезные ископаемые без предоставления гарантий безопасности.

"Нахрапом" не получилось. Но получилось повысить градус напряжения заявлениями о том, кто, с кем и где будет проводить переговоры, о том, что Украина может и не мечтать о границах 1991 года, и что придется пойти на уступки. То есть придется принимать поражение?

Достижение договоренностей - это уступки с двух сторон, не раз повторяли Трамп и его представители. Но на какие уступки должна пойти страна-агрессор? И самый главный вопрос - существует ли вообще хоть какое-то представление о том, что действительно сможет остановить Путина в его маниакальном желании уничтожить Украину и украинцев?

"Думаю, мы должны оценивать Трампа через призму поиска им "истории успеха". В глазах Трампа в отношении российско-украинской войны таким успехом является достижение мира. Параллели с Чемберленом, по моему мнению, не актуальны. Все-таки Чемберлен был человеком своей эпохи. Конечно, он проводил политику умиротворения в отношении гитлеровской Германии. Но и держал в уме угрозу со стороны Советского Союза. Со своей стороны, Трамп придерживается политики изоляционизма, которая для Америки, в принципе, не является чем-то новым. В конце концов, сложно сопоставлять бизнесмена, который унаследовал бизнес отца, и потомственного же аристократа", - рассказал РБК-Украина кандидат исторических наук, доцент Киевского авиационного института Евгений Брайлян.

Он добавил, что фактически Третья мировая уже идет, и началась она тогда, когда Путину в 2008 году "простили" нападение на Сакартвело.

"Далее мы наблюдали все большую эскалацию - и со стороны России, и со стороны КНР, если брать, в частности, тот же кибертерроризм. Старые правила уже полностью разрушены. Мюнхенская конференция по безопасности, которая вот на днях состоялась в 62-й раз, показала, что никакого плана достижения мира у Трампа нет. И, мне кажется, нам стоит обратить внимание не только на то, что говорит Трамп, но и на то, что он может, или не может, сделать. Мы демонизировали Трампа - в том смысле, что теперь все сидят и ждут, а что сделает Трамп. В Вашингтоне же, мне кажется, хотят увидеть, а что предложат россияне - и уже тогда действовать. Как сказано в Писании, "по делам их узнаете их" - говорит Брайлян.

Он считает, что одна из проблем - это недостаток у Трампа экспертизы по Украине. Тот слушает свое окружение, но в Украине там почти никто не разбирается (разве что можно вспомнить генерала Кита Келлога).

"И здесь нам следовало бы, вместе с европейцами, формировать и проводить свое видение. В понимании того, что мы можем предложить американцам, что было бы выгодным и нам, и им", - добавил историк.

Но пока кажется, что Трамп вместе со своей командой не очень хочет разбираться в Украине и единственное, что его интересует - это достижение собственных интересов и лавры "миротворца".

"Отличие между Невилом Чемберленом и Дональдом Трампом есть уже в том, что первый ценой уступок хотел сохранить статус-кво, а второй хочет все изменить. При этом до сих пор не очень ясно, как именно. Если и с намерениями, и с результатами Чемберлена теперь все очевидно, то с Трампом - еще нет", - считает автор книги "Мифы Второй мировой войны" Дмитрий Шурхало.

Донбасс повторит судьбу Судетов?

Чехословакия на 1938 год имела почти такую же по размерам армию, как и Германия. А Верхмат не имел достаточно подготовленных частей. Несмотря на это, Прага согласилась на аннексию части территории. В этом ее убедили Лондон и Париж.

Недавно Bloomberg озвучил три сценария для Украины: так называемые базовый, идеальный и ужасный.

В базовом, и наиболее вероятном, оккупированная территория Украины так и останется в таком состоянии, как сейчас, и в ближайшем будущем будет под контролем России. Зато Украина получит гарантии безопасности, и сейчас решается, насколько они будут сильными.

Но, вспоминая, как это было в истории, верить в то, что такие гарантии действительно сработают - не стоит. СССР в свое время подписал соглашение с Францией и Чехословакией соглашение по безопасности, согласно которому советская Красная Армия встанет на защиту Праги. Но там были интересные условия: СССР мог выступить с защитой только после того, как это сделает Франция. И в 1938 году Красная Армия беспомощно стояла на западной границе, поскольку Франция в игру не вступила, а Польша отказалась пропускать советские войска, опасаясь, что Сталин начнет продвигать свой коммунистический режим.

Хорошей гарантией безопасности было бы членство в НАТО, но это сейчас уже даже не обсуждается. И все, что может предложить Европа - это оказывать финансовую и гуманитарную поддержку и поставлять оружие.

В лучшем варианте США и Европа обязуются вмешаться, если Россия откажется от соглашения. К сожалению, и этот сценарий кажется довольно призрачным, поскольку даже сейчас остается очень много политиков, которые боятся прямого конфликта с Россией. И если называть вещи своими именами - конфликт между Россией и Западом есть уже сейчас, нет только физического военного контакта. А его вот уже три года пытаются не допустить любыми способами, и будут делать это дальше.

Санкции, отказ от газа, закручивание "гаек" всеми доступными способами (которые не слишком повредят экономике других стран, конечно) - это все хорошо, но явно недостаточно. Поскольку после трех лет войны и ежедневных обстрелов украинских территорий Россия все еще имеет такое количество живой силы, "железа" и ракет, которых когда и не станет на прямой конфликт с НАТО, то на продолжение боевых действий в Украине хватает. Пока что.

В худшем сценарии - Трамп потеряет интерес к будущему Украины еще до того, как остановятся военные действия. А это приведет к прекращению помощи и поставит перед фактом всю Европу - "а дальше сами". И последние заявления Трампа заставляют задуматься, что мы движемся именно в этом направлении.

"В 2021 году я перевел на украинский язык книгу бывшего аналитика ЦРУ Дэвида Килкаллена "Драконы и змеи". Там содержится глубокий анализ эволюции угроз, которые возникли и укрепились после падения 1991 года империи СССР (рост Китая, российский реваншизм, действия Ирана и Северной Кореи, наконец, "негосударственные" угрозы от различных интернациональных террористических сетей). И вывод не очень утешительный. Килкаллен утверждает, что милитарные средства сдерживания угроз, возникшие на протяжении второй половины ХХ века у сверхдержав - в первую очередь, США - не успевают за видоизменениями самих этих угроз. Это, упрощенно говоря, как когда-то гигантские, бронированные, но очень неповоротливые травоядные динозавры заигрывали с жертвами значительно меньших, но быстрых и хитрых хищных рапторов. Конкретный вывод автора заключается в том, что США, которые в свое время взяли на себя почти весь груз противостояния советской угрозе, не "вытягивают" роли обеспечения порядка в однополярном мире, после падения СССР", - говорит переводчик и политический обозреватель Александр Михельсон.

Он отметил, что до Первой Мировой войны главным двигателем Западной цивилизации была Великобритания, но дальше начался процесс упадка. И хотя даже после Второй Мировой Лондон был в рядах победителей, но война стала для британской империи финалом: она больше не была мировым гегемоном, а теперь еще и быстро потеряла практически все заморские колонии.

"У западных историков не раз приходилось читать, что Чемберлен понимал эту перспективу - именно поэтому и хотел оттянуть неизбежную Вторую мировую. Империя была ему буквально родной, аристократ все-таки. Тогда, как пишет Килкаллен, миссию проводника Запада взяли на себя США. А теперь и они должны передать эту миссию - вот только некому...", - продолжает Михельсон.

Он добавил, что возможно, Трамп в этом контексте - стихийное проявление этого упадка.

"Бывшее олицетворение Западной цивилизации, то есть Америка, больше не может выполнять роль единого полюса силы на планете - а плавно и достойно передать эту роль некому, и все сыпется само собой, хоть и руками Трампа. Который вряд ли осознает, что его историческая миссия - это не "Сделать Америку великой снова", а похоронить ту Америку, которую мы все еще знаем", - говорит политический обозреватель. Мюнхенское соглашение было подписано без участия Чехословакии (фото: Википедия)

А что дальше?

Украина, в отличие от Чехословакии 1938 года, решила не отдавать свои территории новоявленному "Гитлеру" и встала на защиту. И продолжает бороться уже почти три года.

Если бы Киев пал за три дня или за три недели, то произошло бы то же, что началось 1 сентября 1939 года. Очень похожая картина, но немного изменены действующие лица.

"Для Москвы все соглашения, которые могут и будут подписаны, будут служить только для отсрочки того момента, когда Путин начнет двигаться дальше (причем не только на танках: нападения стоит ожидать на любую страну, и любым способом) подталкивает то, что нынешняя агрессия России стала ее raison d`etre - смыслом бытия. От кондовой пропаганды и до заявлений официальных лиц вроде требований к Украине отдать даже неоккупированные территории - все показывает, что Россия в ее нынешнем формате не может не только отступить, но и даже остановиться в своем агрессивном поведении, причем не в отношении Украины, а в отношении "Запада" в целом", - считает Михельсон.

Иначе говоря, если ее не остановить в Украине, мировая война будет только вопросом времени, а экономическая, информационная, политическая агрессия против ЕС, которая есть уже сейчас, будет усиливаться - вплоть до перехода в открытую форму той же мировой войны.

Хотя, как мы видели выше, окончательно оценить эту перспективу - и роль Трампа - можно будет только со временем. Как только со временем история оценила действия Чемберлена.