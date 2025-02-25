Білл Клінтон вперше розповів, як і навіщо Путін потопив "Курськ"

Білл Клінтон, колишній президент США, вперше розповів деталі трагедії з підводним човном "Курськ". Він назвав справжню причину, чому Путін дав наказ потопити підводний човен разом зі всім екіпажем.

Трагедія з атомним підводним човном "Курськ" сталася 12 серпня 2000 року у Баренцовому морі. Путін на той момент вже декілька місяців був президентом Росії й він робив усе, щоб приховати деталі цієї трагедії. Усі 118 людей на борту загинули, але рідні впевнені, що їх можна було врятувати.

Розслідування катастрофи тривало багато років і влада Росії зробила все, щоб приховати жахливий злочин.

Нещодавно вийшов новий документальний фільм "Курськ: 10 днів, які сформували Путіна", створений компанією HiddenLight Хілларі та Челсі Клінтон, де колишній президент США Білл Клінтон розповів правду про катастрофу підводного човна і про те, як це зміцнило репутацію Путіна.

Світ з жахом спостерігав, як Кремль відмовлявся від міжнародної допомоги декілька днів - у той час, коли члени екіпажу намагалися вижити під водою.

Білл Клінтон зробив шокуючу заяву й у подробицях розповів, як президент Росії свідомо дозволив людям загинути, щоб захистити російські ядерні секрети.

"Курськ" вибухнув об 11:28 ранку й американські підводні човни, які патрулювали поблизу, зрозуміли, що трапилася біда. Вже за декілька годин США запропонували свою допомогу. Але у Москві, де відчайдушно хотіли зберегти ілюзію сили, мовчали.

Надзвичайну ситуацію Північний флот РФ оголосив тільки через 12 годин після вибуху на підводному човні. А суспільству повідомили взагалі тільки 14 серпня.

Перші дні Росія намагалася рятувати човен своїми силами, але в них не було відповідного обладнання, досвіду. І тільки через три дні Путін прийняв допомогу, але вже було пізно.

Навіть після того, як РФ неохоче дозволила норвезьким водолазам допомогти, її військово-морський флот перешкоджав рятувальним зусиллям. Вони передали грубі, намальовані від руки карти аварійного люка та заблокували британським фахівцям розмістити важливе обладнання. До уламків підводного човна водолази дісталися тільки 20 серпня й увесь екіпаж на той момент вже загинув.

Білл Клінтон розповів, що особисто дзвонив Путіну, закликаючи його прийняти допомогу. Але, з його словами, новий російський лідер більше турбувався про те, щоб сторонні очі не побачили військові технології Росії, ніж про порятунок 118 життів.

"Путін знав, що якщо ми туди потрапимо, ми дізнаємося речі, які не можна не вивчити", - додав колишній президент.

Він зізнався, що колись сподівався, що Путін розпочне нову еру американсько-російської співпраці, але швидко зрозумів, що колишній офіцер КДБ більше зацікавлений у владі, ніж у демократії.

"Він був явно налаштований відновити велич Росії. Я хвилювався, що це означає, що ми побачимо нову форму жорстокості", - каже Клінтон.

Він вважає, що Курська катастрофа була не просто військовою невдачею - це був політичний перелом. Поведінка Путіна викликала всенародне обурення, а сім'ї загиблих вимагали відповіді. Але Кремль, замість того, щоб визнати провину, пішов у наступ. Під час трагедії з "Курськом" Путін демонстрував жорстоку поведінку та ознаки диктату (фото: Getty Images)

Путін поширював дезінформацію, звинувачуючи олігархів у слабкій армії РФ та використовував трагедію, що виправдати придушення вільної преси.

На прес-конференції мала виступити Надія Тилік, мати загиблого підводника. Але коли увімкнулися камери, оперативник в цивільному раптово ввів їй заспокійливе і виніс без свідомості - це момент попав на відео і його бачив увесь світ.

Клінтон вважає, що негативна реакція залишила тривалий вплив на Путіна, сформувавши його як автократичного правителя, яким він є сьогодні. Він був травмований коментарями преси та це посилило його рішучість отримати більше контролю над ЗМІ.

Оглядаючись назад, екс-президент США каже, що катастрофа на "Курську" була попереджувальним знаком того, що мало статися.

"Я думав, що він має величезний потенціал, щоб привести Росію до більш відкритого, взаємопов'язаного світу. А він цього не зробив. Натомість людина, яка обіцяла сучасну демократичну Росію, зміцнила владу, придушила інакомислення та підготувала основу для авторитарного правління, яке відоме сьогодні у світі", - сказав Клінтон.