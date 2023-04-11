Бігун и валець, бережина и сать: какие украинские слова подверглись репрессиям в XX веке
Некоторые украинские аутентичные слова в период XX века практически исчезли из лексикона из-за их трансформации и навязывания определенных заменителей-русизмов в рамках кампании в тогдашнем СССР по директивному "нормированию", борьбе с "украинским буржуазным национализмом" и стремлению "сблизить нации".
Такое явление ученые, указывая на насильственный характер изменений в развитии языка, назвали лингвоцидом.
Какие старинные слова подверглись "репрессиям" и как они зазвучали потом - читайте в материале ниже.
В настоящее время продолжается систематическая работа исследователей для сохранения оригинальных лексем и выражений украинцев, употребляемых в быту менее века назад. Слова до и после изменений представила известная языковед, доктор филологических наук Орися Демская-Кульчицкая в своем труде "Реестр репрессированных слов".
Ученая указывает, что в исследовании речь идет не только о замене целостной лексической единицы или полном устранении слов, но и о замене или изъятии "неподходящих" префиксально-суффиксальных образований и синтаксической реализации лексемы.
Впрочем, отмечает языковед в предисловии к труду, в целом "задачей "Реестра" является прежде всего выявить единицы лексической системы языка, подвергшихся "репрессиям".
Давайте совершим небольшой экскурс в историю, и вспомним некоторые общеупотребительные слова и термины до их "обновления".
- Слово "автомобілярня" было заменено на "автозавод"
- "Безглядний" заменено на "абсолютний"
- "Безнастанний" на "неперервний"
- "Бережина" на "лінія берегова"
- "Бігун" заменили на "полюс"
- "Блуд" на слово "похибка"
- "Вагало" на "маятник"
- "Вал (валець, валок, вібло)" было заменено на "циліндр"
- "Взір" на "формула"
- "Взуттярня" заменили на "взуттєва фабрика"
- "Виміна" на "обмін"
- "Вігріння" на "вивітрювання"
- "Відміна" на "фаза місяця"
- "Водозбір" заменили на "басейн"
- "Воздушна труба" на "смерч"
Профессор Иосиф Эрнест Лециус с группой курсисток в Киеве, начало ХХ века (фото: localhistory.org.ua)
- "Галузь" было заенено на "вітка"
- "Гніт" на слово "прес"
- "Горбовина" на "височінь"
- "Гостриця" на "піраміда"
- "Далековид (далекогляд)" на слово "телескоп"
- "Двигіт" на "струс"
- "Жель" на слово "гель"
- "Живе срібло" на "ртуть"
- "Жільникарня" на "кабельний завод"
- "Заграва північна" на "сяйво полярне"
- "Заказати" на слово "заборонити"
- "Заклярмовувати" на "брати в дужки"
- "Засновок" заменили на слово "гіпотеза"
- "Заточина" на слово "бухта"
- "Зеро (оник)" на "нуль"
Авто на фоне реки Днестр, 1930-е годы (фото: nac.gov.pl)
- "Квот" на слово "частка"
- "Кіш" на "бункер"
- "Корито" заменили на "русло"
- "Кружіль" на "круг"
- "Ледняк" на "льодовик"
- "Мінення" на "затемнення"
- "М'ясня" на "мускулатура"
- "Надвиробництво" заменили на "перевиробництво"
- "Надма" на слово "дюна"
- "Озлидніння" на "зубожіння"
- "Осоння" замінили на "на сонці, проти сонця, під сонцем"
Дружба угощает гостей, 1909 год село Васильевка, ныне Днепропетровская область (фото: РЕМ 32665-45)
- "Партика" на "скибка хліба"
- "Пень" на слово "основа"
- "Південник" заменили на "меридіан"
- "Підсоння" на "клімат"
- "Поділ" было заменено на слово "низина"
- "Потульний" на "покірний"
- "Прочит" на слово "відлік"
- "Рамено" заменили на "рукав"
- "Сать" на слово "іній"
- "Спиж" на "бронза"
- "Суходіл" на слово "континент"
- "Течва" на "течія"
- "Цяцькарня" заменили на "фабрика іграшок"
- "Чинш" на слово "оброк".
Напомним, ранее мы писали, какие украинские песни знает весь мир.
А также недавно уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, как в РФ пытаются русифицировать" украинских детей.