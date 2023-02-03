Эти украинские песни знает весь мир. А вы?

Украинцы - чрезвычайно талантливая нация. Мы обожаем петь и создавать песни. По данным ЮНЕСКО, именно украинцы создали самое большое количество народных песен в мире - около 15,5 тысячи. Песня - это настоящий рупор в наших руках. С ней мы идем в бой и рассказываем миру о себе.

Сегодня мы подготовили для вас самые известные украинские песни по всему миру.

Щедрик

Эту песню, без преувеличения, слышал каждый. Она объединила весь мир. Каждый год перед рождественскими праздниками во всех уголках планеты звучит украинский "Щедрик" в разных вариациях.

Наиболее известное название - "Carol of the Bells". Именно англоязычную версию нашей песни вы слышали в фильмах "Один дома" и "Гарри Поттер".

Правда, далеко не все знают, что музыку к этой песне сочинил украинский композитор Николай Леонтович. В основе легендарной рождественской песни лежит древняя украинская новогодняя "щедрівка". "Щедрик" стал настоящим неофициальным гимном Рождества.

Ой, у лузі червона калина

"Ой, у лузі червона калина" - это украинская народная песня, гимн Сечевых Стрельцов, написанный в 1914 году.

Второе дыхание у песни открылось на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, когда лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк спел ее на Софиевской площади.

Позже культовая английская рок-группа Pink Floyd в своей песне "Hey Hey Rise Up" использовала отрывок из видео, в котором украинский певец исполняет вышеупомянутую песню.

Как звучит "Червона калина" в исполнении украинских артистов, слушайте прямо сейчас.

Dancing Lasha Tumbai

На Евровидении 2007 именно эта песня зажгла всю Европу. "Dancing Lasha Tumbai" так полюбилась зрителям, что принесла Украине заслуженное 2-е место в песенном конкурсе.

На YouTube-канале Евровидения выступление Верки Сердючки набрало 42 000 000 просмотров и тысячи одобрительных комментариев. Образ украинской артистки долго не могли забыть и постоянно приглашали на конкурс как приглашенную звезду.

Плакала

В чем феномен песни группы KAZKA никто разгадать не может до сих пор. "Плакала" мгновенно приобрела популярность и стала одной из самых известных отечественных песен.

Интересный факт еще в том, что песня написана исключительно на украинском языке. Она была в топе всех украинских чартов, а потом перешла и за границу.

На YouTube клип на песню собрал почти 420 000 000 просмотров и два миллиона лайков. Похоже, иностранцам понравилось, как звучит украинский язык.

Wild Dances

Украинская певица Руслана благодаря этой песне впервые принесла нашей стране победу на Евровидении 2004 года. Музыку певица написала самостоятельно, за основу взяла музыкальные гуцульские традиции.

Песня приобрела безумную популярность в Европе и за ее пределами, что Руслана даже получила награду World Music Awards в Лас-Вегасе за наибольшее количество проданных альбомов "Wild Dances" в мире.

1944

"1944" - это песня-рассказ о страшных страницах в истории, выпавших на долю крымскотатарского народа. Джамала, у которой есть крымскотатарские корни, исполнила эту песню на Евровидении 2016 года и принесла Украине победу.

Эмоциональное исполнение тронуло немало сердец. Сейчас, "1944" до сих пор остается актуальной песней, поскольку перекликается с трагическим настоящим Украины, когда чужестранцы в виде России пришли уничтожить нашу землю.

Стефания

Еще одна победная песня Украины на Евровидении в 2022 году. У многих она ассоциируется с войной, потому что на сцене песенного конкурса лидер группы Олег Псюк обратился в мир с призывом спасти Мариуполь. Во время выступления Kalush Orchestra в зале мелькал украинский флаг, а зрители аплодировали стоя.

На Новый год в Лондоне главный салют страны был в сине-желтом цвете и под украинскую "Стефанию". Таким образом, Великобритания в очередной раз показала свою поддержку Украине.

Шум

Группа "Go_A" поехала на Евровидение в 2021 году, где заняла 5 место с песней "Shum". Вся Европа влюбилась в украинскую музыку. По итогам зрительского голосования Украина заняла второе место.

А после песенного конкурса "Shum" возглавил рейтинг популярнейших песен на сервисе Spotify. Песня даже попала в американские чарты.