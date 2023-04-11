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Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті

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Вівторок 11 квітня 2023 08:26
Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті Фото: українки на початку ХХ століття на Чернігівщині (ФК Фотохронолог / facebook.com/clio.eu)
Автор: Володимир Костирін

Деякі українські автентичні слова у період XX сторіччя практично зникли з лексикону через їх трансформацію та нав'язування певних замінників-росіянизмів в рамках кампанії в тодішній СРСР по директивному "унормуванню", боротьбі з "українським буржуазним націоналізмом" та прагненню "зблизити нації".

Таке явище науковці, вказуючи на насильницький характер змін у розвитку мови, назвали лінгвоцидом.

Які старі слова зазнали "репресій" та як вони зазвучали потім - читайте в матеріалі нижче.

Наразі триває систематична робота дослідників щодо віднайдення та збереження оригінальних лексем та виразів українців, вживаних у побуті менш ніж сторіччя тому. Слова до та після змін репрезентувала відома мовознавиця, докторка філологічних наук Орися Демська-Кульчицька у своїй праці "Реєстр репресованих слів".

Науковиця вказує, що у дослідженні йдеться не лише про заміну цілісної лексичної одиниці чи повне усунення слів, а й про заміну або вилучення "невідповідних" префіксально-суфіксальних утворень та синтаксичної реалізації лексеми.

Втім, зауважує мовознавиця у передмові до праці, загалом "завданням "Реєстру" є передовсім виявити одиниці лексичної системи мови, які зазнали "репресій".

Тож здійснімо невеличкий екскурс в історію, та пригадаймо деякі загальновживані слова та терміни до їх "оновлення".

  • Слово "автомобілярня" було змінено на "автозавод"
  • "Безглядний" замінено на "абсолютний"
  • "Безнастанний" на "неперервний"
  • "Бережина" на "лінія берегова"
  • "Бігун" замінили на "полюс"
  • "Блуд" на слово "похибка"
  • "Вагало" на "маятник"
  • "Вал (валець, валок, вібло)" було замінено на "циліндр"
  • "Взір" на "формула"
  • "Взуттярня" замінили на "взуттєва фабрика"
  • "Виміна" на "обмін"
  • "Вігріння" на "вивітрювання"
  • "Відміна" на "фаза місяця"
  • "Водозбір" замінили на "басейн"
  • "Воздушна труба" на "смерч"

Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті

Професор Йосиф-Ернест Леціус з групою курсисток у Києві, початок ХХ століття (фото: localhistory.org.ua)

  • "Галузь" було замінено на "вітка"
  • "Гніт" на слово "прес"
  • "Горбовина" на "височінь"
  • "Гостриця" на "піраміда"
  • "Далековид (далекогляд)" на слово "телескоп"
  • "Двигіт" на "струс"
  • "Жель" на слово "гель"
  • "Живе срібло" на "ртуть"
  • "Жільникарня" на "кабельний завод"
  • "Заграва північна" на "сяйво полярне"
  • "Заказати" на слово "заборонити"
  • "Заклярмовувати" на "брати в дужки"
  • "Засновок" замінили на слово "гіпотеза"
  • "Заточина" на слово "бухта"
  • "Зеро (оник)" на "нуль"

Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті

Авто на тлі ріки Дністер, 1930-ті роки (фото: nac.gov.pl)

  • "Квот" на слово "частка"
  • "Кіш" на "бункер"
  • "Корито" замінили на "русло"
  • "Кружіль" на "круг"
  • "Ледняк" на "льодовик"
  • "Мінення" на "затемнення"
  • "М'ясня" на "мускулатура"
  • "Надвиробництво" замінили на "перевиробництво"
  • "Надма" на слово "дюна"
  • "Озлидніння" на "зубожіння"
  • "Осоння" замінили на "на сонці, проти сонця, під сонцем"

Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті

Дружба частує гостей, 1909 рік село Василівка, нині Дніпропетровська область (фото: РЕМ 32665-45)

  • "Партика" на "скибка хліба"
  • "Пень" на слово "основа"
  • "Південник" замінили на "меридіан"
  • "Підсоння" на "клімат"
  • "Поділ" було замінено на слово "низина"
  • "Потульний" на "покірний"
  • "Прочит" на слово "відлік"
  • "Рамено" замінили на "рукав"
  • "Сать" на слово "іній"
  • "Спиж" на "бронза"
  • "Суходіл" на слово "континент"
  • "Течва" на "течія"
  • "Цяцькарня" замінили на "фабрика іграшок"
  • "Чинш" на слово "оброк".

Нагадаємо, раніше ми писали, які українські пісні знає весь світ.

А також нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як в РФ намагаються "зросійщити" українських дітей.

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