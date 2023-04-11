Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті
Деякі українські автентичні слова у період XX сторіччя практично зникли з лексикону через їх трансформацію та нав'язування певних замінників-росіянизмів в рамках кампанії в тодішній СРСР по директивному "унормуванню", боротьбі з "українським буржуазним націоналізмом" та прагненню "зблизити нації".
Таке явище науковці, вказуючи на насильницький характер змін у розвитку мови, назвали лінгвоцидом.
Які старі слова зазнали "репресій" та як вони зазвучали потім - читайте в матеріалі нижче.
Наразі триває систематична робота дослідників щодо віднайдення та збереження оригінальних лексем та виразів українців, вживаних у побуті менш ніж сторіччя тому. Слова до та після змін репрезентувала відома мовознавиця, докторка філологічних наук Орися Демська-Кульчицька у своїй праці "Реєстр репресованих слів".
Науковиця вказує, що у дослідженні йдеться не лише про заміну цілісної лексичної одиниці чи повне усунення слів, а й про заміну або вилучення "невідповідних" префіксально-суфіксальних утворень та синтаксичної реалізації лексеми.
Втім, зауважує мовознавиця у передмові до праці, загалом "завданням "Реєстру" є передовсім виявити одиниці лексичної системи мови, які зазнали "репресій".
Тож здійснімо невеличкий екскурс в історію, та пригадаймо деякі загальновживані слова та терміни до їх "оновлення".
- Слово "автомобілярня" було змінено на "автозавод"
- "Безглядний" замінено на "абсолютний"
- "Безнастанний" на "неперервний"
- "Бережина" на "лінія берегова"
- "Бігун" замінили на "полюс"
- "Блуд" на слово "похибка"
- "Вагало" на "маятник"
- "Вал (валець, валок, вібло)" було замінено на "циліндр"
- "Взір" на "формула"
- "Взуттярня" замінили на "взуттєва фабрика"
- "Виміна" на "обмін"
- "Вігріння" на "вивітрювання"
- "Відміна" на "фаза місяця"
- "Водозбір" замінили на "басейн"
- "Воздушна труба" на "смерч"
Професор Йосиф-Ернест Леціус з групою курсисток у Києві, початок ХХ століття (фото: localhistory.org.ua)
- "Галузь" було замінено на "вітка"
- "Гніт" на слово "прес"
- "Горбовина" на "височінь"
- "Гостриця" на "піраміда"
- "Далековид (далекогляд)" на слово "телескоп"
- "Двигіт" на "струс"
- "Жель" на слово "гель"
- "Живе срібло" на "ртуть"
- "Жільникарня" на "кабельний завод"
- "Заграва північна" на "сяйво полярне"
- "Заказати" на слово "заборонити"
- "Заклярмовувати" на "брати в дужки"
- "Засновок" замінили на слово "гіпотеза"
- "Заточина" на слово "бухта"
- "Зеро (оник)" на "нуль"
Авто на тлі ріки Дністер, 1930-ті роки (фото: nac.gov.pl)
- "Квот" на слово "частка"
- "Кіш" на "бункер"
- "Корито" замінили на "русло"
- "Кружіль" на "круг"
- "Ледняк" на "льодовик"
- "Мінення" на "затемнення"
- "М'ясня" на "мускулатура"
- "Надвиробництво" замінили на "перевиробництво"
- "Надма" на слово "дюна"
- "Озлидніння" на "зубожіння"
- "Осоння" замінили на "на сонці, проти сонця, під сонцем"
Дружба частує гостей, 1909 рік село Василівка, нині Дніпропетровська область (фото: РЕМ 32665-45)
- "Партика" на "скибка хліба"
- "Пень" на слово "основа"
- "Південник" замінили на "меридіан"
- "Підсоння" на "клімат"
- "Поділ" було замінено на слово "низина"
- "Потульний" на "покірний"
- "Прочит" на слово "відлік"
- "Рамено" замінили на "рукав"
- "Сать" на слово "іній"
- "Спиж" на "бронза"
- "Суходіл" на слово "континент"
- "Течва" на "течія"
- "Цяцькарня" замінили на "фабрика іграшок"
- "Чинш" на слово "оброк".
Нагадаємо, раніше ми писали, які українські пісні знає весь світ.
А також нещодавно уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, як в РФ намагаються "зросійщити" українських дітей.