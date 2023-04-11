Бігун і валець, бережина і сать: які українські слова зазнали репресій у XX столітті

Таке явище науковці, вказуючи на насильницький характер змін у розвитку мови, назвали лінгвоцидом.

Деякі українські автентичні слова у період XX сторіччя практично зникли з лексикону через їх трансформацію та нав'язування певних замінників-росіянизмів в рамках кампанії в тодішній СРСР по директивному "унормуванню", боротьбі з "українським буржуазним націоналізмом" та прагненню "зблизити нації".

Які старі слова зазнали "репресій" та як вони зазвучали потім - читайте в матеріалі нижче.

Наразі триває систематична робота дослідників щодо віднайдення та збереження оригінальних лексем та виразів українців, вживаних у побуті менш ніж сторіччя тому. Слова до та після змін репрезентувала відома мовознавиця, докторка філологічних наук Орися Демська-Кульчицька у своїй праці "Реєстр репресованих слів".

Науковиця вказує, що у дослідженні йдеться не лише про заміну цілісної лексичної одиниці чи повне усунення слів, а й про заміну або вилучення "невідповідних" префіксально-суфіксальних утворень та синтаксичної реалізації лексеми.

Втім, зауважує мовознавиця у передмові до праці, загалом "завданням "Реєстру" є передовсім виявити одиниці лексичної системи мови, які зазнали "репресій".

Тож здійснімо невеличкий екскурс в історію, та пригадаймо деякі загальновживані слова та терміни до їх "оновлення".

Слово "автомобілярня" було змінено на "автозавод"

"Безглядний" замінено на "абсолютний"

"Безнастанний" на "неперервний"

"Бережина" на "лінія берегова"

"Бігун" замінили на "полюс"

"Блуд" на слово "похибка"

"Вагало" на "маятник"

"Вал (валець, валок, вібло)" було замінено на "циліндр"

"Взір" на "формула"

"Взуттярня" замінили на "взуттєва фабрика"

"Виміна" на "обмін"

"Вігріння" на "вивітрювання"

"Відміна" на "фаза місяця"

"Водозбір" замінили на "басейн"

"Воздушна труба" на "смерч"

Професор Йосиф-Ернест Леціус з групою курсисток у Києві, початок ХХ століття (фото: localhistory.org.ua)

"Галузь" було замінено на "вітка"

"Гніт" на слово "прес"

"Горбовина" на "височінь"

"Гостриця" на "піраміда"

"Далековид (далекогляд)" на слово "телескоп"

"Двигіт" на "струс"

"Жель" на слово "гель"

"Живе срібло" на "ртуть"

"Жільникарня" на "кабельний завод"

"Заграва північна" на "сяйво полярне"

"Заказати" на слово "заборонити"

"Заклярмовувати" на "брати в дужки"

"Засновок" замінили на слово "гіпотеза"

"Заточина" на слово "бухта"

"Зеро (оник)" на "нуль"

Авто на тлі ріки Дністер, 1930-ті роки (фото: nac.gov.pl)

"Квот" на слово "частка"

"Кіш" на "бункер"

"Корито" замінили на "русло"

"Кружіль" на "круг"

"Ледняк" на "льодовик"

"Мінення" на "затемнення"

"М'ясня" на "мускулатура"

"Надвиробництво" замінили на "перевиробництво"

"Надма" на слово "дюна"

"Озлидніння" на "зубожіння"

"Осоння" замінили на "на сонці, проти сонця, під сонцем"

Дружба частує гостей, 1909 рік село Василівка, нині Дніпропетровська область (фото: РЕМ 32665-45)