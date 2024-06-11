Не похожи на взрослых: педиатр рассказала, что нормально для новорожденных

Младенцы совсем не похожи на взрослых - они имеют особый суточный ритм, едят другую пищу и часто реагируют на нее совершенно непонятно. Родителям следует знать, что вполне нормально для новорожденных.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Елены Луцкой.

Плакаты

Родителям очень тяжело пережить это. Но плач для новорожденных является единственным способом общения с миром. Эмоции, впечатление, боль, потребность в безопасности - все это ребенок может выразить только криком.

Для врача громкий крик часто является показателем здоровья, поскольку на него требуются силы. Если трудно понять, все ли хорошо и как быть, стоит обсудить плач ребенка с педиатром.

Хотеть быть на руках и возле груди

Это основные потребности в безопасности. Этот период часто называют периодом донашивания или четвертым триместром. Для мамы это пора гнездиться, быть с малышом.

Получив базовое расположение, малыш будет двигаться изучать мир.

Беспокоиться о дефекации

Процесс требует координации мышц: напрягать пресс и расслаблять тазовое дно.

Это может быть не сразу - тогда малыш будет беспокоиться. Позы, массаж живота, прикладывание к груди могут помочь. Газоотводящие трубочки могут отодвинуть момент, когда малыш научится сам какать.

Также нормально, когда подбородок дрожит во время крика у новорожденных.

Вздрагивать и разбрасывать руки в стороны

По словам врача, это рефлекс Моро. Обычно он сохраняется до 4 месяцев, затем постепенно угасает.

Если ребенку этот рефлекс мешает спать, можно использовать мягкие изменения, когда пеленка держит руки, но позволяет им двигаться.

Икота

Икота возникает из-за рефлекторного сокращения диафрагмы.

Регуляция у новорожденных не совершенна, поэтому икота происходит довольно часто.

Поэтому это не значит, что ребенку холодно или что он голоден, с возрастом икота будет еще реже.

Сопеть и издавать звуки во время сна

Носовые ходы у новорожденных узкие и могут еще набухать слизистые при прохождении родовыми путями. Это все пройдет со временем.