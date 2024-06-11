Не похожи на взрослых: педиатр рассказала, что нормально для новорожденных
Младенцы совсем не похожи на взрослых - они имеют особый суточный ритм, едят другую пищу и часто реагируют на нее совершенно непонятно. Родителям следует знать, что вполне нормально для новорожденных.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Елены Луцкой.
Плакаты
Родителям очень тяжело пережить это. Но плач для новорожденных является единственным способом общения с миром. Эмоции, впечатление, боль, потребность в безопасности - все это ребенок может выразить только криком.
Для врача громкий крик часто является показателем здоровья, поскольку на него требуются силы. Если трудно понять, все ли хорошо и как быть, стоит обсудить плач ребенка с педиатром.
Хотеть быть на руках и возле груди
Это основные потребности в безопасности. Этот период часто называют периодом донашивания или четвертым триместром. Для мамы это пора гнездиться, быть с малышом.
Получив базовое расположение, малыш будет двигаться изучать мир.
Беспокоиться о дефекации
Процесс требует координации мышц: напрягать пресс и расслаблять тазовое дно.
Это может быть не сразу - тогда малыш будет беспокоиться. Позы, массаж живота, прикладывание к груди могут помочь. Газоотводящие трубочки могут отодвинуть момент, когда малыш научится сам какать.
Также нормально, когда подбородок дрожит во время крика у новорожденных.
Вздрагивать и разбрасывать руки в стороны
По словам врача, это рефлекс Моро. Обычно он сохраняется до 4 месяцев, затем постепенно угасает.
Если ребенку этот рефлекс мешает спать, можно использовать мягкие изменения, когда пеленка держит руки, но позволяет им двигаться.
Икота
Икота возникает из-за рефлекторного сокращения диафрагмы.
Регуляция у новорожденных не совершенна, поэтому икота происходит довольно часто.
Поэтому это не значит, что ребенку холодно или что он голоден, с возрастом икота будет еще реже.
Сопеть и издавать звуки во время сна
Носовые ходы у новорожденных узкие и могут еще набухать слизистые при прохождении родовыми путями. Это все пройдет со временем.
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