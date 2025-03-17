Педиатр рассказала, почему нельзя целовать новорожденных детей. Это важно знать всем
Поцелуи могут быть опасными для новорожденных. Из-за них малыши могут подхватить опасные вирусы и бактерии, ведь их иммунитет еще слишком слаб.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарьи Власенко.
Опасность поцелуев
Часто, когда ребенок только родился, то родственники и друзья хотят проявить свои чувства.
По словам врача, младенец чувствителен к инфекции в первые 6-8 недель жизни.
"Установите правило - не целовать в лицо новорожденных детей и вымыть руки с мылом, перед тем, как брать ребенка. Мама может целовать малыша без ограничений, если она не имеет симптомов острой инфекции", - отметила медик.
Важно понимать, что иммунная система ребенка еще не полностью сформирована, когда они рождаются, поэтому риск подхватить серьезную инфекцию гораздо выше.
Почему организм младенцев не имеет защиты от инфекций
В течение первых трех месяцев иммунная система младенца имеет меньше врожденных иммунных клеток, которые борются с инфекциями, таких как нейтрофилы и моноциты, по сравнению со взрослыми. А это означает, что инфекции, которые вызывают легкие симптомы у взрослых или детей старшего возраста, могут быть опасными для жизни младенцев.
Новорожденные еще не имеют защиты, полученной от прививок, и их гематоэнцефалический барьер (защищает инфекции от проникновения в мозг) еще не полностью развит.
Единственным проявлением такого инфицирования может быть лихорадка. Вот почему новорожденного в возрасте до трех месяцев с лихорадкой (температура выше 39) считают чрезвычайной ситуацией.
Из-за несовершенства ГЭБ - инфекции в мозге могут быть потенциально катастрофическими, особенно это касается младенцев в возрасте до 4 месяцев.
Важно, если у вас активная любая инфекция, подумайте, нужно ли вообще посещать малыша, особенно если ребенку меньше месяца. Вирусы герпеса особенно серьезны для очень маленьких детей.
Взрослые и старшие дети, особенно невакцинированные могут быть носителями менингококка или пневмококка без симптомов и передать эти бактерии малышу.
Новорожденные дети более уязвимы к бактериям, чем старшие дети и взрослые, и особенно восприимчивы к инфекциям стрептококком группы B (GBS). Эти бактерии часто живут в желудочно-кишечном тракте и половых путях хозяина, не вызывая заболеваний. Инфекции GBS у младенцев вызывают сепсис, пневмонию, менингит и инфекции крови.
Должны ли родственники иметь прививки, чтобы посещать малыша
Одной из таких инфекций является коклюш, который может быть очень серьезным у младенцев. Все посетители должны иметь современную прививку, чтобы предотвратить развитие коклюша у младенцев. Если сейчас сезон гриппа, важно ежегодно делать прививки от гриппа, поскольку грипп может быть опасным для жизни младенцев.
Также не стоит отказываться от прививок от COVID-19 и ревакцинации. Все прививки следует делать минимум за две недели до визита, чтобы они были наиболее эффективными.
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