Названа самая комфортная температура в квартире для работы и сна
В расчетах температурного режима в помещениях есть несколько критериев. Есть показатели оптимальной температуры, а еще есть - допустимая. Также учитывается влажность воздуха и скорость его движения.
Какая температура считается оптимальной - читайте в материале Styler ниже.
Какая температура в квартире считается нормой
Качество воздуха и оптимальная температура в квартире - это гарантия здорового образа жизни, хорошего настроения, работоспособности. При этом температурный режим в разных помещениях отличается.
Согласно "Санитарным нормам в отдельных помещениях", которые используют при строительстве, для квартиры актуальны такие показатели:
- Кухня - 22 градуса
- Ванная - от 19 до 21 градуса
- Туалет 24-26 градусов
- Кладовая - 16-18 градусов
- Жилые комнаты - от 20 до 22 градусов
- Рабочий кабинет - от 20 до 22 градусов
- Межквартирный коридор - от 18 до 20 градусов
- Лестница и вестибюль - от 16 до 18 градусов
В последние годы ради экономии многие люди привыкли использовать совсем другие параметры и оптимальной температурой считается зимой - от 18 до 20 градусов тепла.
Согласно документу о подаче тепла "Об утверждении правил оказания услуг по предоставлению тепловой энергии и типовых договоров об оказании услуг поставки тепловой энергии", нормой считается температура не ниже +20 градусов в комнатах, а в остальных помещениях - 18 градусов тепла.
А какая температура считается допустимой?
Есть и другие нормы, которые регулируют допустимую температуру в помещениях. Ниже этих параметров температура не должна опускаться:
- Кухня - 20 градусов
- Ванная - 18 градусов
- Туалет - 18 градусов
- Кладовая - 14 градусов
- Жилая комната -18 градусов
- Рабочий кабинет - 18 градусов
- Межквартирный коридор - 16 градусов
- Лестничная клетка и вестибюль - 12 градусов
Есть и исключения
В помещениях, где находятся постоянно дети, люди пожилого возраста, люди с ослабленным здоровьем, лежачие больные и так далее - должна быть повышенная оптимальная норма. В зимний период - это от +2 до +5 градусов к стандартным показателям, то есть не менее +20 +25 градусов.
Для сна необходима более низкая температура
В физиологии указывается, что самая комфортная температура воздуха для человека - от +18 до +24 градусов с влажностью воздуха от 55% до 70%.
При этом для сна человеку достаточно, чтобы в помещении было от +16 до +19 градусов. Это связано с тем, что температура тела человека во время сна может опускаться ниже от нормы в 36,6.
При этом в самой теплой зоне должны быть ноги, а в самой прохладной - голова. Чем больше разница между температурой головы и ног - тем крепче сон.
Эксперты также рекомендуют не терпеть холод, когда вы ложитесь в постель. Если в помещении слишком холодно, и теплые пледы с носками не спасают - сделайте самую простую грелку и положите ее в кровать. Это поможет быстро уснуть.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как сделать самые простые грелки своими руками.
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