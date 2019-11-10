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Безпілотники, БМП і вантажівки: нові деталі розведення військ на Донбасі (відео)

STYLERВійна    10.11.2019 - 16:04
Безпілотники, БМП і вантажівки: нові деталі розведення військ на Донбасі (відео)
Розведення військ на Донбасі (ілюстративне фото: mil.gov.ua)

У процесі розведення військ на Донбасі брали участь бронеавтомобілі ОБСЄ

Розведення військ на Донбасі привернуло до зони дії операції Об'єднаних сил безліч міжнародних спостерігачів і журналістів. 9 листопада були помічені сигнальні ракети, білі бронеавтомобілі ОБСЄ і безпілотники, БМП і вантажівки. Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

На місці були присутні безліч білих бронеавтомобілів ОБСЄ і безпілотників, які кружляли над головами військових і журналістів. Командир бригади ЗСУ заявив, що особисто виходив на передові позиції і спостерігав "білий сигнал" з окупованої території.

За даними інформаційного агентства, близько 12:00 біля села Богданівка, Донецької області, в небо злетіла біла сигнальна ракета. Вона служила повідомленням про готовність українських військ почати відхід з передових позицій. За словами розвідників, така ж ракета раніше була випущена з боку бойовиків.

О 12:15 в небі з'явилася друга, зелена ракета, що повідомляє про початок руху від передової в тил на один кілометр. Незабаром після цього на горизонті з'явилися БМП і вантажівки.

Солдати відступили не в чисте поле, повідомляє агентство. За словами генералів, так вже відводили підрозділи в 2016-му, під час першої спроби розведення. А тепер якісно підготувати для оборони колишні окопи дозволила ще і незвичайно тепла і суха погода, як для листопада.

"Все було підготовлено заздалегідь: окопи, бліндажі, місця для відпочинку", - говорить заступник командувача ООС Богдан Бондар.

Розведення військ на Донбасі (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що на Донбасі сьогодні зберігається режим тиші.

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