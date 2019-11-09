ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Росії відреагували на початок розведення в Петрівському

Новини » Політика     09.11.2019 - 15:08
У Росії відреагували на початок розведення в Петрівському
Фото: Борис Гризлов (government.ru)

У Росії сподіваються на успішне завершення розведення сил

Російська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі вітає початок розведення сил в Петрівському. Про це повідомив очільник російської делегації Борис Гризлов в коментарі росЗМІ.

Як повідомляється, Гризлов висловив сподівання, що розведення військ вздовж лінії розмежування на Донбасі успішно завершиться найближчим часом.

"Розраховую, що процес розведення в Петровському успішно завершиться найближчим часом", - заявив він.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 листопада, на Донбасі розпочався практичний етап розведення сил та засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське. Після підтведження готовності, сторони почали процес відходження з попередніх позицій. Згідно з домовленостями, українські військові відійдуть на 1 кілометр та займуть нові позиції.

Також РБК-Україна писало, що після завершення розведення сил в Петрівському, розпочнуться роботи з розмінування територій, а також демонтаж фортифікаційних споруд.

Крім того, командувач ООС Богдан Бондар заявив, що в разі ворожих провокацій на ділянці розведення в районі Петрівського українські військові повернуться на свої попередні позиції. Він додав, що підрозділи ООС вже мають досвід оперативного реагування та повернення на розведені ділянки.

На Донбасі почалося розведення сил в Петрівському В ОБСЄ не пояснили причини зриву розведення в Петрівському 8 листопада, - ООС
Новини України Російська ФедераціяДонбас
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся