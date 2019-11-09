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Командувач ООС роз'яснив механізм повернення військ в Петрівському

Новини » Суспільство     09.11.2019 - 14:00
Командувач ООС роз'яснив механізм повернення військ в Петрівському
Фото: відвід українських військових в Петровському (facebook/pressjfo.news)

У разі провокацій українські військові готові оперативно повернутися на позиції

У штабі операції Об'єднаних сил повідомили, що українські війська готові в короткі терміни повернутися на позиції розведення сил і засобів у Петрівському, у разі обстрілу і провокацій з боку бойовиків. Про це повідомив командувач ООС генерал-майор Богдан Бондар.

За його словами, українські війська вже мають досвід, коли довелося оперативно реагувати і повертати сили на ділянки відводу.

"У 2016 році вже було відводу на цій ділянці. Але противник рухався вперед, і українська сторона знову зайняла ці позиції. Це підтвердження, що ми вже маємо досвід і повернемося в разі провокацій тому. Якщо будуть обстріл противником, або провокації, то командир підрозділу на ділянці, за узгодженням командира бригади, приймають рішення на повернення на позиції відводу. Інші ділянки ні в мінському, ні в нормандському форматі для процесу розведення не обговорювалися", - повідомив Бондар.

Нагадаємо, 9 листопада розпочався процес розведення сил в Петрівському. За даними штабу ООС, розведення сил почалося в 12:20 після того, як сторони повідомили одна одну про готовність до початку процесу. Також готовність сторін була підтверджена представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. З ділянки в Петрівському вийдуть понад 40 українських військових і 3 бойові машини.

Також РБК-Україна писало, що після завершення розведення сил в Петрівськом, розпочнуться роботи з розмінування територій і демонтажу фортифікаційних споруд.

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