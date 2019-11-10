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На Донбасі сьогодні зберігається режим тиші

Новини » Надзвичайні події     10.11.2019 - 13:01
На Донбасі сьогодні зберігається режим тиші
Ілюстративне фото (facebook.com/ato.news)

Втрат серед українських військових немає

З початку неділі, 10 листопада, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними оборонного відомства, станом на 12:30 російсько-окупаційні війська не здійснили жодного обстрілу позицій підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед український військовослужбовців на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, у суботу, 9 листопада, незаконні збройні формування Російської Федерації 18 разів відкривали вогонь по українським позиціям на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу було поранено одного військового зі складу Об'єднаних сил. Окупанти били з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Також РБК-Україна писало, що від початку листопада підрозділи незаконних збройних формувань РФ втратили 30 осіб. Зокрема, українські військові у листопаді ліквідували 11 бойовиків. У штабі наголосили, що українські війскові дають адекватну відповідь на провокації окупаційних сил.

Крім того, вчора, 9 листопада, розпочався практичний етап розведення сил і засобів на ділянці №3 в районі населеного пункту Петрівське. Після підтвердження готовності, сторони почали процес відходження з попередніх позицій.

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