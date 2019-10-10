Ані Лорак заінтригувала прихильників знімком з новим коханим

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак не поспішає ділитися подробицями свого особистого життя

Ані Лорак, схоже, закохана і щаслива з новим бойфрендом Єгором Глібом. 41-річна співачка нечасто ділиться спільними знімками з 26-річним коханим, який, як і вона, уродженець України.

Після розлучення з Муратом Налчаджіоглу взимку цього року співачці часто приписували стосунки, то з Сергієм Лазарєвим, то з Еміном Агаларовим. Але в червні Кароліна розвіяла всі чутки, показавши світу Єгора Гліба, саунд-продюсера BlackStar.

В цей раз співачка опублікувала знімок зі спини, на якому вона йде з коханим по коридору. Облич не видно, але нескладно здогадатися, що поруч з нею саме Єгор Гліб.

Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Шанувальники в коментарях бажають парі щастя і дуже раді за Кароліну та її молодого чоловіка.

Нереально мило.

Будьте щасливою! Це найголовніше.

Гарна пара.

Божечки, найпрекрасніші, щастя... Обожнюю.

Нагадаємо, що Єгор Гліб уже був одружений на українській співачці Тетяні Решетняк (TAYANNA), старшої за нього на кілька років, і у них є спільний син. Крім того, TAYANNA відверто розповідала, що молодий чоловік зраджував їй і навіть піднімав руку.

Варто зазначити, що співачку, яка виховує 8-річну Софію від першого шлюбу, вже запідозрили у другій вагітності від нового коханого.