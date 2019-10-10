Ані Лорак заінтригувала прихильників знімком з новим коханим

Ані Лорак не поспішає ділитися подробицями свого особистого життя
Ані Лорак, схоже, закохана і щаслива з новим бойфрендом Єгором Глібом. 41-річна співачка нечасто ділиться спільними знімками з 26-річним коханим, який, як і вона, уродженець України.
Після розлучення з Муратом Налчаджіоглу взимку цього року співачці часто приписували стосунки, то з Сергієм Лазарєвим, то з Еміном Агаларовим. Але в червні Кароліна розвіяла всі чутки, показавши світу Єгора Гліба, саунд-продюсера BlackStar.
В цей раз співачка опублікувала знімок зі спини, на якому вона йде з коханим по коридору. Облич не видно, але нескладно здогадатися, що поруч з нею саме Єгор Гліб.
Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)
Шанувальники в коментарях бажають парі щастя і дуже раді за Кароліну та її молодого чоловіка.
Нагадаємо, що Єгор Гліб уже був одружений на українській співачці Тетяні Решетняк (TAYANNA), старшої за нього на кілька років, і у них є спільний син. Крім того, TAYANNA відверто розповідала, що молодий чоловік зраджував їй і навіть піднімав руку.
Варто зазначити, що співачку, яка виховує 8-річну Софію від першого шлюбу, вже запідозрили у другій вагітності від нового коханого.