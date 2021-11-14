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Бережіть голови: магнітна буря накриє Землю вже завтра вранці

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Неділя 14 листопада 2021 18:31
Бережіть голови: магнітна буря накриє Землю вже завтра вранці Магнітна буря в листопаді 2021 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Магнітна буря середньої інтенсивності накриє Землю вранці в понеділок, 15 листопада. Хвилі будуть помірні, але така буря здатна привести до погіршення самопочуття у багатьох людей.

Коли очікується магнітна буря і як допомогти організму з нею впоратися – читайте нижче в нашому матеріалі.

За прогнозом фахівців, магнітна буря 15 листопада буде помірна – не більше 4 рівні по КР. А це означає, що вплив геомагнітних хвиль буде не сильним.

Ця буря буде нетривала. Вона почнеться близько 6 години ранку і вже до обіду магнітосфера повинна заспокоїтися.

Наступна магнітна буря очікується тільки в кінці місяця - 28-30 листопада. За прогнозом фахівців, вона теж буде помірна, але затяжна.

Бережіть голови: магнітна буря накриє Землю вже завтра вранці

Магнітні бурі в листопаді 2021

Однак можливі такі симптоми:

  • Головний біль
  • Ломота в кістках
  • Зниження концентрації уваги
  • Сонливість або безсоння
  • Дратівливість, підвищена емоційність, агресія або апатія
  • Порушення апетиту
  • Скачки артеріального тиску
  • Загострення хронічних захворювань

Як допомогти організму в такі періоди

Постаратися повноцінно виспатися (не менше 7-8 годин).

Вранці прийняти контрастний душ, ввечері - розслаблюючу ванну.

Знизити по можливості фізичні та психоемоційні навантаження.

Вдень обов'язково вибратися на прогулянку на свіжому повітрі.

Чи не зловживати напоями з кофеїном і сигаретами, від алкоголю і шкідливої, жирної та гострої їжі варто повністю відмовитися.

Не варто вплутуватися в конфлікти та з'ясування стосунків, не піддавайтеся на провокації та тримайте емоції під контролем.

Людям з хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, вживати більше води, дихати свіжим повітрям і тримати під руками необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які симптоми повідомлять про розвиток тромбозу.

А також розповідали про те, як швидко визначити брак вітаміну С в організмі.

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