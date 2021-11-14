Берегите головы: магнитная буря накроет Землю уже завтра утром
Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю утром в понедельник, 15 ноября. Волны будут умеренные, но такая буря способна привести к ухудшению самочувствия у многих людей.
Когда ожидается магнитная буря и как помочь организму с ней справиться – читайте ниже в нашем материале.
По прогнозу специалистов, магнитная буря 15 ноября будет умеренная – не более 4 уровня по КР. А это значит, что воздействие геомагнитных волн будет не сильное.
Эта буря будет непродолжительная. Она начнется около 6 часов утра и уже к обеду магнитосфера должна успокоиться.
Следующая магнитная буря ожидается только в конце месяца – 28-30 ноября. По прогнозу специалистов, она тоже будет умеренная, но затяжная.
Магнитные бури в ноябре 2021
Однако возможны такие симптомы:
- Головные боли
- Ломота в костях
- Снижение концентрации внимания
- Сонливость или бессонница
- Раздражительность, повышенная эмоциональность, агрессия или апатия
- Нарушения аппетита
- Скачки артериального давления
- Обострение хронических заболеваний
Как помочь организму в такие периоды
Постараться полноценно выспаться (не менее 7-8 часов).
Утром принять контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну.
Снизить по возможности физические и психоэмоциональные нагрузки.
Днем обязательно выбраться на прогулку на свежем воздухе.
Не злоупотреблять напитками с кофеином и сигаретами, от алкоголя и вредной, жирной и острой пищи стоит полностью отказаться.
Не стоит ввязываться в конфликты и выяснения отношения, не поддавайтесь на провокации и держите эмоции под контролем.
Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, употреблять больше воды, дышать свежим воздухом и держать под руками необходимые лекарства.
Напомним, ранее мы писали о том, какие симптомы сообщат о развитии тромбоза.
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