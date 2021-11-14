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Берегите головы: магнитная буря накроет Землю уже завтра утром

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Воскресенье 14 ноября 2021 18:31
Берегите головы: магнитная буря накроет Землю уже завтра утром Магнитная буря в ноябре 2021 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Магнитная буря средней интенсивности накроет Землю утром в понедельник, 15 ноября. Волны будут умеренные, но такая буря способна привести к ухудшению самочувствия у многих людей.

Когда ожидается магнитная буря и как помочь организму с ней справиться – читайте ниже в нашем материале.

По прогнозу специалистов, магнитная буря 15 ноября будет умеренная – не более 4 уровня по КР. А это значит, что воздействие геомагнитных волн будет не сильное.

Эта буря будет непродолжительная. Она начнется около 6 часов утра и уже к обеду магнитосфера должна успокоиться.

Следующая магнитная буря ожидается только в конце месяца – 28-30 ноября. По прогнозу специалистов, она тоже будет умеренная, но затяжная.

Берегите головы: магнитная буря накроет Землю уже завтра утром

Магнитные бури в ноябре 2021

Однако возможны такие симптомы:

  • Головные боли
  • Ломота в костях
  • Снижение концентрации внимания
  • Сонливость или бессонница
  • Раздражительность, повышенная эмоциональность, агрессия или апатия
  • Нарушения аппетита
  • Скачки артериального давления
  • Обострение хронических заболеваний

Как помочь организму в такие периоды

Постараться полноценно выспаться (не менее 7-8 часов).

Утром принять контрастный душ, вечером – расслабляющую ванну.

Снизить по возможности физические и психоэмоциональные нагрузки.

Днем обязательно выбраться на прогулку на свежем воздухе.

Не злоупотреблять напитками с кофеином и сигаретами, от алкоголя и вредной, жирной и острой пищи стоит полностью отказаться.

Не стоит ввязываться в конфликты и выяснения отношения, не поддавайтесь на провокации и держите эмоции под контролем.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать, употреблять больше воды, дышать свежим воздухом и держать под руками необходимые лекарства.

Напомним, ранее мы писали о том, какие симптомы сообщат о развитии тромбоза.

А также рассказывали о том, как быстро определить нехватку витамина С в организме.

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