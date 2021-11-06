Ці ознаки швидко вам повідомлять про тромбоз: коли потрібно терміново бігти до лікаря

Згустки крові з'являються в організмі тоді, коли він намагається відновити пошкодження кровоносної судини. Такі згустки дуже небезпечні, оскільки можуть викликати тромбоз глибоких вен. При появі тромбозу до лікарів потрібно звертатися негайно.

На які ознаки потрібно звернути увагу, розповіли в матеріалі видання Express.

Як відзначають медики, утворення згустків крові - це нормальний і природний процес в організмі. Небезпечним цей процес стає в тому випадку, коли згустки не розчиняються самі по собі. Вони можуть потрапляти в різні частини тіла і приносити шкоду.

Наприклад, небезпечним може стати згусток крові в одній з глибоких вен вашого тіла – в ногах або руках. Такий згусток проявляється набряком, болем, болючістю в кінцівках.

Можуть бути спазми, червонуваті або блакитні зміни кольору шкіри. Сама кінцівка стає більш теплою на дотик. Також ознаки можуть бути схожими на розтягнення м'язів.

Згустки крові формуються у багатьох людей, але найчастіше до них схильні люди старше 65 років. Якщо відзначається одна або кілька ознак відразу – це привід звернутися до лікаря негайно.

Особливо важливо звертати увагу на такі симптоми тим, у кого в сім'ї раніше були вже проблеми з венами або діагностували тромбоз.

Такі симптоми небезпечні, через те, що можуть привести до тромбоемболії легеневої артерії – згустки крові в венах відриваються і через кровотік спрямовуються в інші органи, в тому числі й в легені.

Артеріальні згустки можуть проникнути в головний мозок і викликати інсульт. А згустки в серцевих артеріях - серцевий напад.