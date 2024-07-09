Украина отстроит "Охматдет": когда начнутся работы и сколько потратят

В Украине приняли решение начать работы по восстновлению здания "Охматдета" после обстрела Киева 8 июля уже в ближайшее время. На это выделят 100 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.

"Государство полностью отстроит "Охматдет". Начинаем работы уже сейчас. Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим", - рассказал он.

По его словам, на работы направят средства из резервного фонда госбюджета - 100 млн грн пойдут на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете".

"Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления. Каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи", - добавил глава правительства.