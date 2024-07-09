Украина отстроит "Охматдет": когда начнутся работы и сколько потратят
В Украине приняли решение начать работы по восстновлению здания "Охматдета" после обстрела Киева 8 июля уже в ближайшее время. На это выделят 100 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания Кабмина.
"Государство полностью отстроит "Охматдет". Начинаем работы уже сейчас. Министерство здравоохранения, Министерство экономики и Министерство финансов сразу после трагедии получили указание проработать вопрос о выделении средств для восстановления и помощи пострадавшим", - рассказал он.
По его словам, на работы направят средства из резервного фонда госбюджета - 100 млн грн пойдут на первоочередные восстановительные работы в "Охматдете".
"Далее будем увеличивать финансирование по мере того, как будет подготовлен проект восстановления. Каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки, вместе с ЮНИСЕФ будет выделена помощь в размере 10 тыс. 800 грн на каждого члена семьи", - добавил глава правительства.
Обстрел Киева
Российские войска 8 июля устроили очередной массированный удар по Украине. Были атакованы Киев, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. В частности, в Киеве под удар попала детская больница "Охматдет" и роддом "Исида", жилой дом.
На утро 9 июля после обстрела известно о 38 погибших, среди которых четверо детей. Еще 190 человек, как написал президент Украины Владимир Зеленский, получили ранения.
На данный момент в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета". При этом СБУ получила новые доказательства, подтверждающие, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101. В частности, на месте трагедии обнаружен обломок двигателя крылатой ракеты.
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