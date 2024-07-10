ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по "Охматдету". Известно о первой детской жертве среди пациентов

Среда 10 июля 2024 18:58
UA EN RU
Ракетный удар по "Охматдету". Известно о первой детской жертве среди пациентов Фото: последствия удара по "Охматдету" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Стало известно о первой детской жертве среди пациентов, которые находились в детской больнице "Охматдет" на момент террористического обстрела России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главы Министерства здравоохранения Виктора Ляшко.

"К сожалению, имеем первую детскую жертву среди пациентов, которые находились в НДСБ "Охматдет" во время террористической атаки 8 июля", - пишет Ляшко.

По словам министра, умер мальчик, который на момент удара находился в критическом состоянии в отделении реанимации. После обстрела он был транспортирован в одну из больниц Киева.

Обстрел "Охматдета" 8 июля

8 июля российские террористы провели очередной массированный удар по Украине. Одна из ракет атаковала детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Позже Совет безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) собрался на экстренное заседание, чтобы обсудить массированный обстрел врага.

Кабмин уже принял решение о восстановлении детской больницы. Работы хотят начать в ближайшее время, на них выделят 100 млн гривен.

Более подробно об обстреле россиян - в материале РБК-Украина .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине