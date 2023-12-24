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Отец покойной Эми Уайнхаус будет судиться с ее подругами: что известно

Эми Уайнгаус (фото: instagram.com/amywinehouse)
Автор: Иванна Пашкевич

Отец британской певицы Эми Уайнгаус Митч подал в суд на ее подруг, продавших личные вещи артистки на аукционе после ее смерти.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Что известно

Отец покойной исполнительницы уверен, что Наоми Парри и Катриона Гурлей продали несколько разных вещей, принадлежавших его дочери в разное время ее жизни, на аукционах в 2021 году.

Эми Уайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)

Истец утверждает, что, поступив так, они незаконно присвоили собственность Эми.

Высший суд может обязать Перри выплатить более 500 млн фунтов, а Гурли - примерно 200 млн.

Представитель отца знаменитости уверяет, что если виновники выплатят необходимые суммы, полученные деньги пойдут в поддержку благотворительного фонда, открытого в честь Эми после ее смерти.

Эми Уайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)

Отметим, что Наоми была личным стилистом артистки с 2005 года, ездила на гастроли вместе с певицей и иногда жила вместе с ней.

Эми Уайнгаус не стало летом 2011-го, она скончалась в возрасте 27 лет.

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