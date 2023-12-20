"Он не был счастлив": Джордж Клуни высказался о Мэттью Перри

Умерший 28 октября 2023 года голливудский актер Меттью Перри не был счастлив во время съемок в культовом сериале "Друзья".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью Джорджа Клуни изданию Deadline Hollywood .

"Я познакомился с Мэттом, когда ему было 16 лет. Раньше мы вместе играли в падл-теннис. Он примерно на 10 лет моложе меня. И он был великолепным, смешным, веселым, жизнерадостным парнем", - рассказал Клуни.

По словам звезды сериала "Скорая помощь", Перри очень хотел стать комедийным актером.

"Я просто хочу попасть в обычный ситком, и я буду самым счастливым человеком на земле", - вспоминает слова своего друга Клуни.

"И он стал, пожалуй, одним из лучших за всю историю. Но он не был счастлив. Это не доставило ему ни радости, ни счастья, ни покоя", - говорит 62-летняя звезда.

Муж Амаль Клуни говорит, что ему "было больно наблюдать за Перри во время съемок" (сериалы "Друзья" и "Скорая помощь" снимались одновременно в соседних павильонах).

"Мы не знали, что с ним происходит… Мы просто знали, что он не счастлив. И я не имел ни малейшего представления, что он делает: 12 викодинов в день и все то, о чем он рассказывал впоследствии, все эти страшные вещи", – добавил Клуни.

Эта ситуация, отмечает Джордж, "в который раз доказывает, что успех, деньги и все эти вещи автоматически не приносит вам счастья".

"Вы должны быть довольны собой и своей жизнью", – резюмировал звездный актер.