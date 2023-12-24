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Батько покійної Емі Вайнгауз буде судитися з її подругами: що відомо

Емі Вайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)
Автор: Іванна Пашкевич

Батько британської співачки Емі Вайнгаус Мітч подав до суду на її подруг, які продали особисті речі артистки на аукціоні після її смерті.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail.

Що відомо

Батько покійної виконавиці впевнений, що Наомі Паррі та Катріона Гурлей продали кілька різних речей, що належали його донці в різний час її життя, на аукціонах у 2021 році.

Емі Вайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)

Позивач стверджує, що, вчинивши так, вони незаконно привласнили власність Емі.

Вищий суд може зобов'язати Перрі виплатитти понад 500 млн фунтів, а Гурлі - приблизно 200 млн.

Представник батька знаменитості запевняє, що, якщо винуватиці виплатять необхідні суми, отримані гроші підуть на підтримку благодійного фонду, відкритого на честь Емі після її смерті.

Емі Вайнгауз (фото: instagram.com/amywinehouse)

Зазначимо, що Наомі була особистим стилістом артистки з 2005 року, вона їздила на гастролі разом зі співачкою і іноді жила разом з нею.

Емі Вайнгаус не стало влітку 2011-го, вона померла у віці 27 років.

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