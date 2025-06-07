Балетки - главный хит лета 2025: как модную обувь в стиле ретро носит жена Остапчука

Супруга известно телеведущего Владимира Остапчука Екатерина продемонстрировала стильную обувь на лето, которая снова вернулась в моду. В этом сезоне в тренде балетки с контрастным носком, которые стали настоящим must-have лета 2025 года.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram решило рассказать подробнее, как носить такую обувь.

Какой образ выбрала Екатерина Остапчук

Для повседневного лука молодая мама выбрала элегантный образ с коротким сарафаном и балетками.

Основной элемент образа - белое твидовое платье-футляр без рукавов. Твид придает платью изысканный вид, а бахрома по нижнему краю придает современный штрих.

Она имеет два накладных кармана, что делает его более функциональным и стильным. Платье отлично подчеркивает фигуру жены Остапчука.

Жена Остапчука задает тренды (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Дополняют образ двухцветные туфли-балетки. Это классическая модель, которая идеально сочетается с твидовым платьем и придает образу утонченности.

Также Катерина дополнила лук черной сумочкой с золотистой фурнитурой.

Екатерина Остапчук показала модную обувь на лето (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Как появились такие балетки

Балетки бежевого оттенка и с черным носком - это одна из самых известных моделей французского бренда Chanel. Они появились в 1957 году.

В далеких 1950-х годах французский модельер и основательница модного дома Chanel Коко Шанель предложила женщинам уникальную пару обуви, которую на самом деле придумала для себя.

Модельер хотела, чтобы ее туфли были созданы по подобию двухцветной мужской обуви французского сапожника Раймонда Массаро, работавшего с ней в те годы.

Бежевые туфли с контрастным черным носом и открытыми пятками, которые назвали слингбеками, стали вершиной ее дизайнерской мысли.

А спустя несколько лет появилась более удобная версия без каблука - балетки. Их отличительные черты это черные носок, тканевая окантовка и маленький бантик спереди.

Трендовая обувь на лето 2025 (коллаж: РБК-Украина)

Почему балетки с контрастным носком - тренд 2025

Балетки Chanel с бежевым основанием и черным носком - это настоящая классика, которая снова возвращается в тренды моды 2025 года.

Эти балетки давно стали символом элегантности и стиля, ведь сочетают в себе минимализм и изысканность. Отметим, что похожая обувь есть в гардеробе телеведущей Рамины, а также блогерши Даши Квитковой.

Вечная классика

Сочетание бежевого цвета с контрастным черным носком делает обувь универсальной - ее легко сочетать с любыми вещами в гардеробе - от casual до офисного стиля.

Комфорт и практичность

Балетки удобны для повседневной носки, они идеально подходят для города, путешествий и долгих прогулок.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Фирменный стиль Chanel

Логотип или фирменные детали бренда придают статусность и роскошный вид.

Актуальный стиль ретро

Мода 2025 активно возвращается к ретро-стилю, и эти балетки прекрасно вписываются в тенденции, вдохновляясь классикой 60-х.

Даша Квиткова в трендовых балетках (фото: instagram.com/kvittkova)