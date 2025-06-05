Главный must-have лета 2025: сколько стоит джинсовый сарафан, как у Кристины Решетник

Джинсовый сарафан - один из модных трендов лета 2025. Этот универсальный элемент гардероба, который можно носить как самостоятельно, так и комбинировать с другой одеждой.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, какой образ на жаркие летние дни выбрала супруга популярного украинского телеведущего Григория Решетника Кристина Решетник.

Какой "лук" выбрала Кристина Решетник

Многодетная мама может похвастаться идеальной фигурой. Для стильного повседневного лука она выбрала светло-голубое приталенное джинсовое мини-платье с широкими бретельками и квадратным вырезом.

Лук с джинсовым сарафаном от Кристины Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Она дополнила образ несколькими изящными золотыми ожерельями, золотыми часами на левом запястье и сумкой через плечо всемирно известного бренда. Также на ней очки с зеркальными линзами и белые кроссовки с принтом.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сколько стоит сарафан, как у Кристины Решетник

Супруга телеведущего отметила, что она выбрала котоновый сарафан от украинского бренда U`NEED. Стоимость такой вещи - 2100 гривен.

Сколько стоит сарафан как у Кристины Решетник (скриншот)

Можно присмотреть наряд такого же оттенка, как у Кристины Решетник из светлого денима, или же выбрать более насыщенный синий оттенок.

Модный сарафан на лето (фото: instagram.com/u.need.ua)

Почему джинсовый сарафан - тренд лета 2025

Возвращение 90-х и 2000-х

Мода 90-х и ранних 2000-х активно возвращается, и джинсовые сарафаны - ключевой элемент этого стиля. Они вызывают ностальгию, но смотрятся актуально благодаря новым фасонам.

Практичность и универсальность

Сарафан из денима легко стилизовать под любой образ: с футболкой, рубашкой, боди, топом или же самостоятельно - как платье. Это одежда на каждый день, которая выглядит стильно.

Легко адаптируется к фигуре

Благодаря крою джинсовые сарафаны подходят для разных типов фигур - можно подчеркнуть талию, скрыть бедра или создать вертикаль, визуально вытягивающую силуэт.

Дизайнеры активно используют деним

В коллекциях весна-лето 2025 деним - абсолютный фаворит. Stella McCartney, Ganni, Chloе и другие бренды показали джинсовые сарафаны на подиумах в лаконичных, "винтажных" и даже гламурных вариациях.

Идеально для жары

Укороченные или тонкие джинсовые сарафаны - отличный выбор для жарких дней, когда хочется минимум усилий и максимум эффекта.

Кристина Решетник задает тренды (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)