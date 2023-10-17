"В разнообразии - наша сила". 10 цитат Сергея Сивохо об Украине и войне

17 октября не стало Сергея Сивохо. Его сердце остановилось на 54 году жизни. Известно, что в последние месяцы шоумен сильно болел.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить важные цитаты из интервью артиста, которые касались украинцев и войны на его Родине. При написании материала использовались следующие источники: Вести Украина, Гордон, Укринформ, Сегодня.

Цитаты Сергея Сивохо об Украине От разрешения конфликта на востоке и реинтеграции Донбасса зависит будущее Украины. Без Донбасса –-Украина не будет!

Мир неизбежен. А значит, сильной и независимой Украине - быть

Чем больше мы говорим о свободе, тем больше мы становимся зависимее Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo) Мы разные, мы говорим на разных языках, придерживаемся разных традиций, чтим разных героев, но в этом разнообразии - наша сила. Нужно снова научиться слушать и слышать друг друга

Поставить всех на место "сильной рукой" - это самый простой путь. Сложнее всего - настроить сердца и головы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo) Мир начинается с переговоров, война в Украине должна завершиться. Вопрос только в терминах

Некоторым мир не нужен. Они желают войны. Потому что, война - это бизнес и большие деньги

У меня нет желания кончать войну в голове Путина. Я хочу закончить войну в головах жителей Украины Сергей Сивохо (фото: instagram.com/ciboxo) Ничтожное меньшинство, которое выступает за продолжение отвратительных процессов, которые в последнее время были в Украине - это война, это коррупция, - я считаю, что их несравнимо мало по отношению к нормальным людям

Что меня всегда раздражало в украинской политике - так это какая-то театрализация, шоу-бизнесация