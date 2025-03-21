"Бабник": актер Вячеслав Довженко заинтриговал новой ролью

Новый сериал о водителях-экспедиторах "АТП Перевізники" собрал известных украинских актеров: кроме Вячеслава Довженко зрители увидят Владимира Гладкого, Дашу Легейду, Виктора Бронюка, Анну Гуляеву, Артемия Егорова, Дмитрия Суржикова, Веру Кобзарь, Тоню Хижняк, Романа Ясинского и других.

В центре сюжета - история о водителях-экспедиторах Артеме Горбаче и Семене Зозуле, которые доставляют грузы по всей нашей стране. На дорогах они попадают в рисковые ситуации и опасные приключения, но "разрулят" проблемы любой сложности.

Горбач, роль которого исполнил Довженко, честный, умный, правильный, романтичной, но ярый бабник. Он имеет троих детей от трех бывших жен, планирует снова жениться, но неожиданно для себя снова влюбляется.

"Таким Довженко вы точно не видели! Поэтому интересно посмотреть на обычного водителя, романтика дорог и бабника в исполнении актера", - отметили авторы сериала.

Постер "АТП Перевізники"

А его непутевого напарника Зозулю сыграл популярный актер Владимир Гладкий. Герой любит скорость и деньги, и часто оказывается в затруднительных ситуациях. Он впервые влюбится, и настолько сильно, что захочет жениться. Но захочет ли этого его избранница?

В неожиданной роли зрители увидят и Бронюка. Он сыграл продюсера, который хочет за небольшие деньги снять суперкино. Продюсер появляется с гламурной собачкой Баксом на руках и в сопровождении своих людей.

По словам Бронюка, когда он увидел на площадке столько известных актеров, то немного смутился. Но это было недолго, все познакомились, атмосфера на площадке царила дружеская, актеры шутили, помогали, и съемки прошли хорошо.

Бронюк на съемках (фото предоставлено пресс-службой)

А одну из главных женских ролей сыграла Легейда. Она воплотила образ волонтера Виктории, которая возит помощь нашим воинам. Авторы рассказали, что у Виктории будет не только много дорог, но и много романов. Актриса Анна Гуляева сыграла логистку Катю, которая в отношениях с бабником-Довженко. Она красивая, молодая, умная, но влюблена во взрослого мужчину, который не умеет обуздать своих эмоций.

Суржиков сыграл в "АТП Перевізники" антигероя Сушко, главу конкурентного АТП. Он борется любыми методами, в том числе и грязными, однако он влюблен, и это якобы объясняет его некоторые поступки.

Авторы сериала отметили, что одним из сценаристов выступил известный писатель Андрей Кокотюха, поэтому в 16 сериях будет и экшн, и детектив, и загадки, и неожиданные сюрпризы. Премьера "АТП Перевізники" состоится 24 марта на канале ICTV2 в 20:00.

Вас может заинтересовать