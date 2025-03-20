От криминальных до психологических: 5 новых мини-сериалов, от которых вы не сможете оторваться

В 2025 году вышло несколько увлекательных историй. От напряженных детективов до психологических триллеров - эти новинки сериалов затягивают с первых серий. И самое главное - их можно посмотреть за выходные, а иногда и за вечер.

Токсичный город

Британский драматический мини-сериал от сценариста Джека Торна, основанный на реальных событиях конца XX начала XXI века в городке Корби Великобритании. Там токсичные отходы металлургического завода вызвали серьезные пороки развития у новорожденных детей.

Сьюзен Макинтайр начинает подозревать проблемы, когда ее ребенок рождается с деформированной рукой. Объединившись с другими мамами, которые столкнулись с подобной проблемой, и адвокатом Десом Коллинзом, они постепенно раскрывают последствия экологического бедствия и пытаются привлечь чиновников к ответственности.

Девять тел в мексиканском морге

Напряженный триллер погружает в историю выживания девяти незнакомцев, которые отправились из Гватемалы в США. Когда их самолет терпит крушение в отдаленных мексиканских джунглях, они пытаются найти помощь, но осознают, что находятся в неизвестном месте не одни. Вскоре пассажиры начинают погибать один за другим.

Становится понятно: убийца может скрываться среди них. Выжившие начинают подозревать друг друга, что раскалывает группу. Чтобы спасти собственные жизни, герои пытаются разгадать, кто является охотником и какие тайны скрываются в месте, в которое они попали.

Длинная яркая река

В мини-сериале сочетаются криминальная драма и семейная история. По сюжету полицейская из Филадельфии Микки патрулирует район, страдающий от опиоидного кризиса. Когда в окрестностях начинается серия загадочных убийств женщин, она понимает, что преступления могут быть связаны с ее личной драмой. Ранее девушка потеряла сестру, страдающую наркотической зависимостью.

Ухватившись за расследование, Микки не только погружается в темный мир уличной наркоторговли, но и вынуждена столкнуться с проблемами прошлого, которые повлияли на ее семью. Поиски приводят к раскрытию неожиданных тайн.

Камера 211

Мексиканский мини-сериал, который был создан на реальных событиях. Когда адвокат по правам человека Хуан Ольвера посещает своего клиента в одной из самых опасных тюрем, там вспыхивает масштабный бунт. Как оказалось, мятеж устроил безжалостный заключенный Каланчо.

Чтобы выжить, Хуан вынужден выдать себя за одного из заключенных. Так он погружается в жестокую реальность криминального мира, где насилие, коррупция и предательства являются обычным делом.

Только один взгляд

Польский психологический триллер был основан на одноименном романе Харлана Кобена. Когда дизайнер ювелирных украшений Грета находит загадочный снимок, ее жизнь переворачивается с ног на голову.

Чтобы спасти своего мужа, она вынуждена начать опасное расследование. Шаг за шагом героиня открывает темные тайны прошлого, которые меняют ее представление о знакомых людях.

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