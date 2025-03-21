"Бабій": актор В'ячеслав Довженко заінтригував новою роллю

Новий серіал про водіїв-експедиторів "АТП Перевізники" зібрав відомих українських акторів: крім В'ячеслава Довженка глядачі побачать Володимира Гладкого, Дашу Легейду, Віктора Бронюка, Анну Гуляєву, Артемія Єгорова, Дмитра Суржикова, Віру Кобзар, Тоню Хижняк, Романа Ясінського та інших.

В центрі сюжету - історія про водіїв-експедиторів Артема Горбача і Семена Зозулю, які доставляють вантажі всією нашою країною. На дорогах вони потрапляють у ризикові ситуації та небезпечні пригоди, але "розрулять" проблеми будь-якої складності.

Горбач, роль якого виконав Довженко, чесний, розумний, правильний, романтичній, але затятий бабій. Він має трьох дітей від трьох колишніх дружин, планує знову одружитися, але несподівано для себе знову закохується.

"Таким Довженка ви точно не бачили! Тож цікаво подивитися на звичайного водія, романтика доріг і бабія у виконанні актора", - зазначили автори серіалу.

Постер "АТП Перевізники"

А його недолугого напарника Зозулю зіграв популярний актор Володимир Гладкий. Герой любить швидкість і гроші, і часто опиняється в скрутних ситуаціях. Він вперше закохається, і настільки сильно, що захоче одружитися. Але чи захоче цього його обраниця?

В несподіваній ролі глядачі побачать й Бронюка. Він зіграв продюсера, який хоче за невеликий кошт зняти суперкіно. Продюсер з’являється з гламурною собачкою Баксом на руках і у супроводі своїх людей.

За словами Бронюка, коли він побачив на майданчику стільки відомих акторів, то трохи збентежився. Але це було недовго, усі познайомилися, атмосфера на майданчику панувала дружня, актори жартували, допомагали, і зйомки пройшли добре.

Бронюк на зйомках (фото надане прес-службою)

А одну з головних жіночих ролей зіграла Легейда. Вона втілила образ волонтерки Вікторії, яка возить допомогу нашим воїнам. Автори розповіли, що у Вікторії буде не тільки багато доріг, але й багато романів. Акторка Анна Гуляєва зіграла логістку Катю, яка у стосунках з бабієм-Довженком. Вона красива, молода, розумна, але закохана в дорослого чоловіка, який не вміє приборкати своїх емоцій.

Суржиков зіграв в "АТП Перевізники" антигероя Сушка, голову конкурентного АТП. Він бореться будь-якими методами, зокрема й брудними, проте він закоханий, і це нібито пояснює його деякі вчинки.

Автори серіали зазначили, що одним зі сценаристів виступив відомий письменник Андрій Кокотюха, тому тож в 16 серіях буде і екшн, і детектив, і загадки, і несподівані сюрпризи. Прем'єра "АТП Перевізники" відбудеться 24 березня на каналі ICTV2 о 20:00.

Вас може зацікавити