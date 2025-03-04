С Довженко, Легейдой и Бронюком. Этот новый украинский сериал подарит вам хорошее настроение

24 марта, в 20:00, на ICTV2 стартует новый сериал о водителях-экспедиторах со звездным актерским составом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу.

"АТП Перевізники" - 16-серийная история о водителях-экспедиторах, которые ежедневно сталкиваются с неожиданными приключениями и испытаниями.

В главных ролях - звезды украинского кинематографа Вячеслав Довженко и Владимир Гладкий, известные по сериалу "Дільничний з ДВРЗ". "АТП Перевізники" (фото: пресс-служба)

В сериале также появятся Даша Легейда, Виктор Бронюк, Остап Ступка, Анна Гуляева, Дмитрий Суржиков, Вера Кобзарь, Артемий Егоров, Ярослав Шахторин и другие.

Проект создала команда, ранее работавшая над "Участковым", а в центре сюжета - двое напарников Артем Горбач и Семен Зозуля, которые работают в транспортной компании "Рапид". Их миссия - доставлять грузы во все регионы Украины, в том числе на опасные прифронтовые территории.

Шоуранер Дмитрий Хрипун отмечает, что сериал покажет мир, где дороги стали путями жизни, а водители-экспедиторы не только выполняют свою работу, но и помогают другим, рискуя собственной жизнью.

Съемки сериала "АТП Перевізники" (фото: пресс-служба)

К слову, сериал насыщен приключениями, юмором и украинской музыкой. В саундтреках будут звучать песни группы ТИК и Миши Крупина, а фронтмен "ТИК" Виктор Бронюк даже появится в неожиданной роли.

Кроме того, Вячеслав Довженко исполнит песню "Біла хмара, чорна хмара" под гитару.

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