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Мужская сборная Украины обыграла лучшую команду мира на Шахматной олимпиаде-2024

Воскресенье 15 сентября 2024 11:49
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Мужская сборная Украины обыграла лучшую команду мира на Шахматной олимпиаде-2024 Фото: Василий Иванчук (facebook.com/UkrainianChessFederation)
Автор: Андрей Костенко

Настоящую сенсацию сотворила мужская сборная Украины на проходящей в Будапеште Шахматной олимпиаде-2024. Наша команда нанесла поражение рейтинг-фавориту турнира – Соединенным Штатам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

В четвертом туре украинцы противостояли сильнейшей на данный момент шахматной команде мира. Все ее игроки имеют рейтинг 2700+, то есть входят в топ-30.

Для сравнения, рейтинг лучшего на сегодняшний день украинского шахматиста – Павла Эльянова составляет 2672 пункта. Впрочем, харьковчанин за сборную не играет. А среди тех, кто поехал в Будапешт, самый высокий показатель имеет Андрей Волокитин – 2660.

Матч с американцами получился сверхнапряженным. Волокитин на первой доске уступил Фабиано Каруани. В то же время Руслан Пономарев сыграл вничью с Леньером Домингесом. "Вытащили" матч Антон Коробов и Василий Иванчук, выигравшие свои партии у Рэя Робсона и Уэсли Со соответственно. Общий счет встречи – 2,5:1,5 в пользу украинцев.

Особо следует отметить Иванчука. Многолетний лидер украинской команды нечасто выступает в индивидуальных топ-турнирах, поэтому и позиция в рейтинге 55-летнего шахматиста сейчас невысока – он только 105-й (личный рейтинг – 2651). Однако в Будапеште он одолел 10-го шахматиста мира на данный момент.Уэсли Со.

После четырех туров мужская украинская команда входит в топ-8 лидеров, имеющих по 8 очков из 8-ми возможных. Компанию отечественным шахматистам составили Индия, Испания, Китай, Вьетнам, Азербайджан, Польша и Венгрия.

К сожалению, женская сборная Украины не смогла поддержать запев мужчин. Команда понесла первую турнирную потерю, сыграв вничью с Турцией – 2:2. Единственную победу одержала Наталья Букса, Евгения Долуханова уступила сопернице, а Юлия Осьмак и Анна Ушенина завершили партии вничью.

Наша сборная набрала 7 очков из 8-ми возможных и делит 8-12-е позиции. А лидируют с максимальным результатом Китай, Индия, США, Армения, Казахстан, Узбекистан и Монголия.

Юбилейная олимпиада Иванчука

Для ветерана украинской сборной Василия Иванчука Шахматная олимпиада-2024 – 15-я в карьере.

Львовский шахматист дебютировал на престижном командном турнире еще в 1988 году, в составе сборной СССР.

Иванчук – четырехкратный победитель олимпиад. Дважды в составе советской команды (1988, 1990) и столько же – под флагом Украины (2004, 2010). Кроме того, на его счету одна серебряная и три бронзовых награды.

Ранее даже с неудачами лидеров сборные Украины одержали новые победы на Шахматной олимпиаде-2024.

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