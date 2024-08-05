Автор вышиванки Елены Зеленской присоединился к рядам ВСУ

Руслан Панчук вступил в ряды ВСУ

Так, дизайнер опубликовал фото в военной форме, однако никак его комментировать не стал.

На снимок отреагировали его коллеги Наталья Каменская, Эльвира Гасанова, бренды Lake и LUVI, и звезды, в том числе Джамала.

Краткая биография дизайнера

Руслан Панчук - выпускник Института декоративно-прикладного искусства по специальности "художественная вышивка". Стал широко известен в 2016 году после победы Украины на Евровидении, ведь именно он создал вышивку на сценическом костюме Джамалы.

В 2023-м создал уникальную вышиванку ручной работы, которую первая леди Елена Зеленская надела на День Независимости Украины.

Елена Зеленская в вышиванке Руслана Панчука (фото: facebook.com/nalsur.needle)

В этом наряде использовано девять традиционных техник вышивки, а на рубашке изображены ангелы, птицы, напоминающие ирисы цветы и трезубец.

Панчук также сотрудничал с украинскими дизайнерами и брендами, такими как Артем Климчук, Лилия Литковская, Иван Фролов, Олеся Кононова, Настя Рябоконь и Александр Каневский.