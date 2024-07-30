Писатель-военнослужащий Жадан высказался о тех, кто боится мобилизоваться: "Не так страшно"

Сергей Жадан недавно присоединился к защите родной страны от врагов и вступил в Вооруженные силы. Писатель-военнослужащий озвучил свое мнение о тех, кого пугает вероятность мобилизации.

Что об этом сказал защитник и как он комментирует свою службу, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его интервью для "24 канала".

Что говорит Жадан

Музыкант, как известно, мобилизовался на третий год полномасштабной войны, и ныне добровольцев стало значительно меньше. Людям, которые колеблются по поводу службы или боятся, он посоветовал разобраться в этом вопросе несколько подробнее, чтобы понять, куда, возможно, в какое подразделение они хотели бы пойти.

"Здесь желательно не относиться к войску как к чему-то абстрактному, эфемерному, а просто попытаться разобраться, какие есть части, подразделения. Посоветоваться с людьми, которые уже есть в Силах обороны, потому что, когда ты знаешь, куда идешь, когда знаешь командиров, структуру того подразделения, куда ты можешь попасть - все не так страшно", - сказал Сергей.

"Я посоветовал бы обратить внимание на такую вещь: часто люди боятся не потому, что не хотят, или не потому, что считают нецелесообразным защищать свою страну, а потому, что боятся новых обстоятельств, выйти из зоны комфорта", - также подчеркнул он.

Жадан мобилизовался в конце мая (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

Писатель вместе с другими участниками группы "Жадан і Собаки" является военнослужащим 13 бригады НГУ "Хартия". Он отметил, что знает это подразделение с момента его создания, и сначала поддерживал его как волонтер, а теперь и сам вступил в ряды личного состава.

"Мы поддерживали "Хартию" как волонтеры, знаем командиров, офицеров, знаем лично очень многих бойцов, и для нас это не было что-то незнакомое. Было вполне естественно влиться именно в этот круг, именно в это общество", - рассказал звезда.

Кроме того, известный украинец отметил, что учения в этом подразделении были для него интересными. Однако прохождение "школы" в 50-летнем возрасте он назвал для себя несколько необычной ситуацией.

Защитник служит в "Хартии" (Фото: instagram.com/serhiy_zhadan)

"Занятия были интересными. Было насыщенно, интенсивно, в чем-то - тяжело, в чем-то - приятно, потому что были единомышленники в "Хартии". Школа инструкторов сильна, требовательна, но справедлива, и там вся военная подготовка базируется на уважении к бойцу. Это, конечно, мотивирует. Хочешь быть лучше, хочешь не отставать от других, поэтому это хорошая школа была", - поделился защитник.