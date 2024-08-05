Автор вишиванки Олени Зеленської приєднався до лав ЗСУ

Руслан Панчук вступив до лав ЗСУ

Так, дизайнер опублікував фото у військовій формі, однак ніяк його коментувати не став.

На світлину відреагували його колеги Наталія Каменська, Ельвіра Гасанова, бренди Lake та LUVI, і зірки, зокрема Джамала.

Коротка біографія дизайнера

Руслан Панчук - випускник Інституту декоративно-прикладного мистецтва за спеціальністю "художня вишивка". Став широко відомим у 2016 році після перемоги України на Євробаченні, адже саме він створив вишивку на сценічному костюмі Джамали.

У 2023-му створив унікальну вишиванку ручної роботи, яку перша леді Олена Зеленська одягла на День Незалежності України.

Олена Зеленська у вишиванці Руслана Панчука (фото: facebook.com/nalsur.needle)

У цьому вбранні використано дев'ять традиційних технік вишивки, а на сорочці зображені ангели, птахи, квіти, що нагадують іриси, і тризуб.

Панчук також співпрацював з українськими дизайнерами та брендами, як-от Артем Климчук, Лілія Літковська, Іван Фролов, Олеся Кононова, Настя Рябоконь та Олександр Канєвський.