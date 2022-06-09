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Досвідчені водії радять влітку мити днище авто: навіщо і як правильно це робити

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Четвер 09 червня 2022 17:45
Досвідчені водії радять влітку мити днище авто: навіщо і як правильно це робити Фото: Чому потрібно мити днище автомобіля регулярно (freepik com)
Автор: Анна Шиканова

Регулярна мийка автомобіля обов'язкова в будь-який час року. Це не тільки дасть вашій машині приємний і чистий вигляд, але і допоможе вберегти техніку і продовжити їй життя набагато довше. І ретельно змивати потрібно не тільки бруд зверху, але і знизу.

Чому потрібно обов'язково мити днище автомобіля регулярно і коли це найкраще робити - читайте нижче.

Чому потрібно мити днище автомобіля

Кузов автомобіля постійно атакує бруд і реагенти, особливо днище. Регулярна мийка допомагає змити те, що призводить до корозії й тим самим продовжити життя вашому залізному коню.

Мийка автомобіля - дуже важлива процедура при догляді за машиною. Це не тільки показує ставлення власника до власного автомобіля, але є необхідністю для техніки.

Взимку на дороги виливають тонну реагентів і солі, які змішуються з брудом і талою водою, створюють пекельний коктейль. І досить швидко цей коктейль може викликати корозію не тільки кузовних деталей.

Ще бруд на днищі ускладнює діагностику при поломці автомобіля, порушує охолодження вихлопної системи. Тому днище потрібно очищати регулярно - в будь-який час року.

Обробка від антикорозії нового автомобіля - хороша процедура, але її ледь вистачає на пару сезонів. А якщо автомобіль у вас старше 5 років - за кузовом потрібно доглядати більш ретельно.

Днище потрібно мити регулярно - в середньому раз на пів року, а після кожного сезону осінь-зима - перевіряти стан покриття і при необхідності - оновлювати покриття.

Днище автомобіля б/у потребує посиленого захисту

При покупці б/в авто, потрібно з'ясувати, який захист днища стоїть. Крім антикорозійної обробки часто на автомобілі ставлять додатковий захист пластиком. Такий захист може закривати тільки моторний відсік або ж днище повністю.

Дуже часто мити днище теж не рекомендується - таке не контрольоване очищення може завдати шкоди. Сильні струмені можуть пошкодити захисне покриття і спровокувати появу іржавих жучків в невидимій зоні.

Елементи підвіски потрібно мити дуже ретельно і тільки на підйомнику - це позбавить вас від багатьох клопотів і помилок.

Експерти також рекомендують знайти спеціалізовану мийку, де співробітники добре знають про те, що не можна занадто близько підносити пістолет з водою до гумових частин.

Як правильно мити днище авто

Безконтактна мийка днища за допомогою апарату високого тиску включає три етапи: попереднє ополіскування, нанесення піни на 5-10 хвилин, видалення піни струменем води.

Дуже важливо правильно вибирати насадку - для днища не можна використовувати грязьову фрезу.

Струмінь води повинна бути під кутом 15-40 градусів для звичайних забруднень, і 40-90 - для слабких.

Максимально ударний тиск досягається на відстані 10-30 см, але відстань краще збільшити, щоб не пошкодити пильовики та сальники.

Як часто потрібно мити днище

Експерти радять мити днище на новому автомобілі - раз на рік, на старіших - раз на пів року. Ідеальний час - у квітні-червні, коли закінчуються періоди сльотавої та холодної погоди. Після мийки потрібно перевірити цілісність захисту і гумових деталей.

Якщо ж вам довелося багато їздити по бездоріжжю, ви пару раз поспіль потрапили в сильну зливу, заїхали машиною в річку - перевірку та очищення краще зробити після цього обов'язково.

До речі, раніше ми писали про те, чому не можна їздити з напівпорожнім баком автомобіля небезпечно.

А також розповідали про те, які 10 пунктів потрібно обов'язково виконати після покупки б/в автомобіля.

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