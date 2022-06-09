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Як їздити по дорогах з ямами, щоб не пошкодити автомобіль: дієві поради

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Четвер 09 червня 2022 07:56
Як їздити по дорогах з ямами, щоб не пошкодити автомобіль: дієві поради Як рухатися по дорогах з ямами (pixabay.com)
Автор: Тетяна Самарук

Щодня автомобілістам доводиться долати безліч перешкод на дорозі, таких як ями та вибоїни. Зокрема, все це може серйозно пошкодити підвіску та інші частини кузова.

Що робити, щоб автомобіль залишився цілим - читайте нижче.

До чого призводить потрапляння в яму

Під головним ударом опиняються колеса, диски і шини, які можуть бути пошкоджені. Можлива поява бічного порізу.

Також може пошкодитись підвіска, кермове управління. Важливо пам'ятати, якщо удар в ямі був сильним, але вам здається, що все в порядку, то через деякий час проблеми можуть дати про себе знати.

Інша небезпека - це втрата управління, а саме транспорт може різко розвернути.

Помилки водіїв

Основною помилкою є те, що водій рухається швидко та помічає в останній момент і об'їхати її вже не виходить. У такому випадку від автомобіля, що їде попереду, варто тримати дистанцію та рухатися з такою швидкістю, яка дозволить екстрено загальмувати в разі чого.

Також іншою помилкою є те, що помітивши яму, водії намагаються загальмувати в останній момент, в результаті потрапляє в неї ще жорсткіше. Удар виявляється сильнішим, ніж при звичайному русі, а значить зростає ймовірність пошкодження авто.

Тому, якщо перед ямою загальмувати не виходить, то проїжджати її потрібно по прямій, тримаючи газ рівно.

Зазначимо, що варто гальмувати до перешкоди, а безпосередньо перед нерівністю різко відпускати гальмо. Тоді пружини розтиснуться і розвантажать передню вісь, що дозволить легше проскочити перешкоду і не пошкодити підвіску автомобіля.

Раніше ми повідомляли, чому їздити з напівпорожнім баком небезпечно для автомобіля.

Також ми називали найшкідливіші звички водіїв.

Окрім того, як позбутися від запаху сигарет в салоні авто.

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