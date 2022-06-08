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Чому на заправках не можна наливати паливо в пластикові каністри: названо наслідки

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Середа 08 червня 2022 17:48
Чому на заправках не можна наливати паливо в пластикові каністри: названо наслідки Чому на АЗС не можна наливати паливо в пластикові каністри (pixabay)
Автор: Тетяна Самарук

Під час війни виник дефіцит палива. Часто на АЗС автомобілісти намагаються якомога більше придбати пального, що наливають його навіть у пластикові каністри.

Однак у пластикову тару наливати паливо заборонено. Які можуть бути наслідки - читайте нижче.

Чому заборонено наливати у пластикову тару

Часто на заправках можна побачити оголошення, що "у пластикові каністри пальне не відпускається".

Також навіть якщо ви нічого такого на дверях і стінах не виявили, то вам можуть відмовити усно. Касири або працівники АЗС пояснюють заборону по різному.

Вони можуть розповідати про їдке пальне, що розчиняє пластик, або ж про високий тиск парів бензину, який створює загрозу розриву тари. Це справді так, якщо йдеться про пляшку з води, яка виготовлена з харчового пластику.

Часто автомобілісти кажуть, що відмова наливати у пластикові каністри, це черговий привід для обману. Така тара найчастіше прозора, тому в ній легше виявити недолив або визначити на око неякісне паливо.

Чому на заправках не можна наливати паливо в пластикові каністри: названо наслідкиЧому на АЗС не можна наливати паливо в пластикові каністри (freepik)

Однак, головною причиною заборони є те, що пластик має властивість накопичувати статичну електрику. Іскра може утворитися при терті горючої рідини об стінки пластикової тари, що стає причиною займання.

Окрім того, зараз у продажу можна знайти каністри, виготовлені зі спеціального пластику, адаптованого під зберігання палива, про що свідчить відповідний підтверджуючий напис.

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