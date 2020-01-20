В Австралії потужні піщані бурі з градом накрили міста: відео жахливої стихії

В Австралії вирують бурі та зливи (колаж РБК-Україна)

В Австралії цілі регіони замітає піщаними бурями і заливає зливами

Австралію накрили потужні пилові бурі, зливи та сильний град. Стихія розігралася після масштабних лісових пожеж, які вирували на континенті кілька місяців і призвели до загибелі щонайменше 28 людей та понад мільярда тварин.

У мережі показали видовищні фото і відео розгулу бурі та сильних опадів.

Негода вдарила по штату Новий Південний Уельс і Австралійській столичній території, по місту Канберрі та інших. Як передає 7News, град розміром із м'яч для гольфу розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев.

Перед цим у регіоні піщана буря зі швидкістю близько 100 км/год піднімала клуби піску та пилу на висоту десяти поверхів, пише The Guardian.

Glad I spent all weekend cleaning. This weather is really testing us! @abcnews pic.twitter.com/q4tRb82xCP — Jen Browning (@jen_browning) 19 января 2020 г.

У Австралії вирують піщані бурі і зливи

Причиною бурі, які занурили міста в темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри та грози.

Австралію накрили потужні пилові бурі

Буря швидко докотилися до міст Дуббо та Паркеса.

Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY — Mick Harris (@mickharris85) 19 января 2020 г.

У Австралії пилові бурі накрили міста

У Австралії пилові бурі посилили лісові пожежі

Повідомляється, що минулого тижня уздовж західного узбережжя континенту пролетів циклон, в результаті якого на деяких територіях випало до 20-40 см дощу.

A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ #7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 20 января 2020 г.

Австралію після піщаних бур накрили зливи з градом

У той же час пожежі не припиняються з продовжують вирувати у штатах Вікторія, Південна Австралія, Тасманія та південних частинах Нового Південного Уельсу.