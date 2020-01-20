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В Австралії потужні піщані бурі з градом накрили міста: відео жахливої стихії

STYLERЖиття    20.01.2020 - 14:40
В Австралії потужні піщані бурі з градом накрили міста: відео жахливої стихії
В Австралії вирують бурі та зливи (колаж РБК-Україна)

В Австралії цілі регіони замітає піщаними бурями і заливає зливами

Австралію накрили потужні пилові бурі, зливи та сильний град. Стихія розігралася після масштабних лісових пожеж, які вирували на континенті кілька місяців і призвели до загибелі щонайменше 28 людей та понад мільярда тварин.

У мережі показали видовищні фото і відео розгулу бурі та сильних опадів.

Негода вдарила по штату Новий Південний Уельс і Австралійській столичній території, по місту Канберрі та інших. Як передає 7News, град розміром із м'яч для гольфу розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев.

Перед цим у регіоні піщана буря зі швидкістю близько 100 км/год піднімала клуби піску та пилу на висоту десяти поверхів, пише The Guardian.

У Австралії вирують піщані бурі і зливи

Причиною бурі, які занурили міста в темряву і покрили місцевість шаром червоного пилу, стали сильні вітри та грози.

Австралію накрили потужні пилові бурі

Буря швидко докотилися до міст Дуббо та Паркеса.

У Австралії пилові бурі накрили міста

У Австралії пилові бурі посилили лісові пожежі

Повідомляється, що минулого тижня уздовж західного узбережжя континенту пролетів циклон, в результаті якого на деяких територіях випало до 20-40 см дощу.

Австралію після піщаних бур накрили зливи з градом

У той же час пожежі не припиняються з продовжують вирувати у штатах Вікторія, Південна Австралія, Тасманія та південних частинах Нового Південного Уельсу.

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