В Австралії потужні піщані бурі з градом накрили міста: відео жахливої стихії

В Австралії цілі регіони замітає піщаними бурями і заливає зливами

Австралію накрили потужні пилові бурі, зливи та сильний град. Стихія розігралася після масштабних лісових пожеж, які вирували на континенті кілька місяців і призвели до загибелі щонайменше 28 людей та понад мільярда тварин.

У мережі показали видовищні фото і відео розгулу бурі та сильних опадів.

Негода вдарила по штату Новий Південний Уельс і Австралійській столичній території, по місту Канберрі та інших. Як передає 7News, град розміром із м'яч для гольфу розбивав скло автомобілів і ламав гілки дерев.

Перед цим у регіоні піщана буря зі швидкістю близько 100 км/год піднімала клуби піску та пилу на висоту десяти поверхів, пише The Guardian.

