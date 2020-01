В Австралии мощные песчаные бури с градом накрыли города: видео жуткой стихии

В Австралии целые регионы заметает песчаными бурями и заливает ливнями

Австралию накрыли мощные пылевые бури, ливни и сильный град. Стихия разыгралась после масштабных лесных пожаров, которые бушевали на континенте несколько месяцев и привели к гибели как минимум 28 человек и более миллиарда животных.

В сети показали зрелищные фото и видео разгула бури и сильнейших осадков.

Непогода ударила по штату Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории, по городу Канберру и другим. Как передает 7News, град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев.

Перед этим в регионе песчаная буря со скоростью около 100 км/ч поднимала клубы песка и пыли на высоту десяти этажей, пишет The Guardian.

Glad I spent all weekend cleaning. This weather is really testing us! @abcnews pic.twitter.com/q4tRb82xCP