В Австралии мощные песчаные бури с градом накрыли города: видео жуткой стихии

В Австралии целые регионы заметает песчаными бурями и заливает ливнями
Австралию накрыли мощные пылевые бури, ливни и сильный град. Стихия разыгралась после масштабных лесных пожаров, которые бушевали на континенте несколько месяцев и привели к гибели как минимум 28 человек и более миллиарда животных.
В сети показали зрелищные фото и видео разгула бури и сильнейших осадков.
Непогода ударила по штату Новый Южный Уэльс и Австралийской столичной территории, по городу Канберру и другим. Как передает 7News, град размером с мяч для гольфа разбивал стекла автомобилей и ломал ветки деревьев.
Перед этим в регионе песчаная буря со скоростью около 100 км/ч поднимала клубы песка и пыли на высоту десяти этажей, пишет The Guardian.
Glad I spent all weekend cleaning. This weather is really testing us! @abcnews pic.twitter.com/q4tRb82xCP— Jen Browning (@jen_browning) 19 января 2020 г.
В Австралии бушуют песчаные бури и ливни
Причиной бурь, которые погрузили города в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.
19 января 2020 г.
Австралию накрыли мощные пылевые бури
Буря быстро докатились до городов Дуббо и Паркеса.
Narromine dust storm - Jan 19th pic.twitter.com/GeFSqby8NY— Mick Harris (@mickharris85) 19 января 2020 г.
В Австралии пылевые бури накрыли города
В Австралии пылевые бури усилили лесные пожары
Сообщается, что на прошлой неделе вдоль западного побережья континента пролетел циклон, в результате которого на некоторых территориях выпало до 20-40 см дождя.
A wild hail storm has lashed Canberra. Video from Parliament House shows hail pilled-up alongside windows and walls. https://t.co/RXAKj1rjuQ #7NEWS pic.twitter.com/aws4IlXAPk— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 20 января 2020 г.
Австралию после песчаных бурь накрыли ливни с градом
В то же время пожары не прекращаются с продолжают бушевать в штатах Виктория, Южная Австралия, Тасмания и южных частях Нового Южного Уэльса.