Факти про пожежу в Австралії підірвали мережу: тьма туристів

Пожежі в Австралії (фото: commondreams.org)

Лісові пожежі в Австралії охопили понад 5,5 млн гектарів

Пожежі в Австралії охопили південно-східне узбережжя континенту і вирують вже кілька місяців, а в результаті лиха загинули 24 людини і сотні мільйонів тварин. Місцева влада має намір виділити близько 1,4 мільярда доларів на відновлення після катастрофи, а метеорологи попереджають, що палаючі ліси почали самостійно формувати погоду, яка лише сприяє подальшому поширенню вогню. У той же час в мережі з'явилися несподівані факти про пожежу із закликом не розганяти паніку.

Так, за словами головного виконавчого директора і співзасновника української компанії, яка спеціалізується на підтримку стартапів, Макса Тітова, в Австралії люди продовжують займатися повсякденними справами, ходять на роботу і вечеряють в ресторанах, а на Новий рік "приїхала просто тьма туристів".

"Останні 2 тижні я провів в Австралії, і проїхав на машині від Сіднея в Брісбен і назад. Це щось близько 2000 км, через території, які несамовито горять. Так що доведеться вам розповісти, як же все насправді", - йдеться в його публікації на сторінці в Facebook.

Тітов розповів, що в Австралії дійсно дуже жарко - в Брісбені доходило до 32 градусів - і люди рятувалися в холодному океані від високої температури, а не тому, що "горить континент".

"Горять ліси, ліса, а не міста з усім населенням. Жертвами стали пожежники, волонтери, які безпосередньо на передку, і фермери, які вчасно не покинули своє житло, і вирішили боротися з пожежею", - написав він.

Також Тітов поставив під сумнів величезні цифри про загиблих тварин - півмільярда - в результаті лиха і висловив думку, що це звучить неправдоподібно і "в стилі Геббельса про Дрезден, хтось добре домалював нулик".

"Тварин звичайно шкода, я сам бачив на трасі труп обгорілого кенгуру, якого смачно жер варан. Тварин рятують, вивозять, лікують", - йдеться у публікації.

Також Тітов закликав бажаючих насправді надати допомогу в боротьбі з вогненною стихією і відновленню передати кошти за цим посиланням, і "заплатити волонтеру карбованою монетою", замість того, щоб постити новини про пожежі в мережі.

Лісові пожежі в Австралії (Фото: rspcansw.org.au)

"Зміна клімату спричинила пожежі. Влада Австралії мовчить! Змова! - по-перше клімат в Австралії був і є сухим і гарячим, тут нічого не змінилося. По-друге я бачив ці ліси, вони настільки заряджені сухостоєм, що немає жодного варіанту, при якому вони б не загорілися. А ще я тут погуглив і знайшов цікавий факт - евкаліпт повинен горіти, він розмножується через пожежі. Тепер і вам з цим знанням жити.

На мою, далеко не експертну, думку, такі масштабні пожежі є наслідком багаторічного стримування пожеж. По простому - лісам не давали горіти, матеріал набився, поки не досяг критичної маси, як наслідок замість невеликих локальних пожеж є одна, яка виглядає як до**ане інферно. Є ще варіант, що через тиск екоактивістів, значна кількість лісів відвели під заповідні зони, і заборонили їх доглядати. Думаю правда десь посередині. Взагалі, змови немає, а глобальне потепління в даному випадку не є каталізатором", - написав Тітов.

Також він зазначив, що Австралія методично бореться з пожежею, залучаючи необхідні ресурси, і паніки немає.

"Так, це стихійне лихо, та, шкода тварин, але шерити фейки і наганяти паніку ще нікому не допомогло. Будь, як кенгуру на фото, тримай голову холодною, перевіряй ресурс і не ний. Якщо хочеш допомогти? - донать. Хочеш дуже-дуже допомогти - їдь волонтером гасити пожежі, рятувати тварин. Теж не твій варіант? Ну тоді хоча б пошерь цей пост, щоб трохи більше людей прочитали правду", - уклав він.

Лісові пожежі в Австралії - з'явилися несподівані факти про лихо (Фото: facebook.com/max.titov)