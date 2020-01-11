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Австралія після пожеж: у мережу потрапили дивовижні фото

STYLERЖиття    11.01.2020 - 15:59
Австралія після пожеж: у мережу потрапили дивовижні фото
Австралію охопили пожежі з вересня (фото: ambiencedesigns.com.au)

У мережі показали фото, на якому показано, як природа Австралії відновлюється після жахливих пожеж

Пожежі в Австралії, вже призвели до загибелі більше мільярда тварин і за даними екологів з Сіднейського університету і Всесвітнього фонду дикої природи континенту, в результаті лиха можуть бути повністю знищеними деякі вимираючі види.

Поступово від вогню почали відновлюватися лісу. Наприклад, на випаленої території Нового Південного Уельсу пустили перші паростки дерева і чагарники. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці користувач мережі Мюррей Лоу і опублікував дивовижні знімки.

"Сьогодні вирушив на згорілий майданчик, щоб зробити кілька знімків того, як австралійський чагарник реагує і відновлюється, відроджуючись до життя. Навіть без дощу життя виривається з обпаленої кори в серці дерев, і життєвий цикл починається знову", - написав Лоу.

Австралія після пожеж: у мережу потрапили дивовижні фотоАвстралія після пожеж: у мережу потрапили дивовижні фотоАвстралія після пожеж оживає (фото: Murray Love)

Лісові пожежі в Австралії не можуть загасити з вересня 2019 року. Полум'я охопило понад 5,5 млн гектарів. Жертвами пожеж стали 24 людини. Майже 200 вогнищ горіння досі нараховується по всій країні. Більше 1200 будинків зруйновані, а мільйони гектарів землі обгоріли.

Також повідомлялося, що влада Австралії має намір виділити близько 1,4 млрд доларів на відновлення після лісових пожеж.

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