Астрологический прогноз 21 ноября. Почему этот день очень важен и какие советы следует учесть

В этот день, 21 ноября, стоит отказаться от важных дел, которые могут обернуться неудачами. Астрологический прогноз обещает быть очень интересным.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, что обещает нам прогноз на этот день.

Прогноз астропогоды на 21 ноября

Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств. Из-за теневого период ретро Меркурия не планируйте на этот день важные переговоры, оформление новых договоров, приобритение техники, командировки, экзамены, проведение важных платежей, выяснение отношений с соседями", - посоветовала Соловьева.

В этот день можно посещать парикмахерскую. Главное, советует астролог, не перенапрягайте зрение. Также не желательно есть мясные продукты. Дела могут принести неожиданные и незапланированные результаты.

"Энергетика времени дает силу для духовной эволюции и прозрения. В этот день можно легко отбросить все сомнения, осуществить важный шаг и подняться на более высокую степень развития", - отметила астролог.

"Преодолейте гордыню, высокомерие, ворчливость, диктаторство. Это серьезный период, его энергия требует немедленного выхода. Можно очистить дом от грязи и паразитов", - также рассказала она.

Гороскоп на 21 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Что нам принесет энергия Луны

21 ноября с 08:34 до 10:26 Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет в разрушительном градусе Льва.

Астролог напомнила, что разрушительный градус - это градус жертвенной проверки. И потому только через испытания можно получить помощь и возмездие за свою стойкость.

"Во Леве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Возможны проявления обделенности во всем, что касается самопроявления духа", - отметила Соловьева.

"Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо будет его разрушать. Неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры", - добавила она.

Стоит избегать праздности, лени, легкомыслия, тщеславия, расточительности, демонстративности, страстности, чрезмерной азартности, комплексов и стойко воспринимать поражения.