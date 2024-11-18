Таро-гороскоп на неделю. Кому улыбнется удача, а кто решится на кардинальные перемены в личной жизни

Новая неделя, с 18 по 24 ноября, приятно удивит Овнов и Раков. А вот Весам и Стрельцам следует готовиться к непростым испытаниям судьбы.

Что сулит Таро-гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Metro .

Овен

Представителям этого знака Зодиака необходимо начать наслаждаться своей жизнью. Приобретайте новые впечатления, путешествуйте, общайтесь, заводите друзей, посещайте новые места, создавайте воспоминания и получайте массу удовольствия от происходящего.

Телец

Тельцам следует проанализировать свои отношения со второй половинкой. В глубине души вы действительно хотите испытать сказочную любовь. Подумайте, действительно тот человек, который сейчас находится рядом, - это ваш человек? Выбор спутника жизни - самый важный, который вы сделаете и который может повлиять на судьбу.

Близнецы

Близнецам следует сосредоточиться на финансовой сфере. Немногие знают, что представители этого знака Зодиака учатся, анализируют и проводят много времени на работе, чтобы построить действительно впечатляющую карьеру. Подумайте, на своем ли вы месте и что нужно сделать, чтобы работа приносила не только материальные блага, но и удовольствие.

Рак

Для Раков настало самое лучшее время, чтобы реализовать все свои мечты, особенно те, которые связаны с любовью и отношениями. Не бойтесь экспериментировать, заводить новые знакомства и смело идите навстречу своим желаниям.

Лев

Для представителей этого зодиакального созвездия наступает время, когда можно и нужно отправиться навстречу приключениям и добавить в свою жизнь чуть больше спонтанности. Не откладывайте свои мечты и желания на потом.

Дева

Девам на этой неделе необходимо сосредоточиться на построении гармоничных отношений - будь то личная сфера или же деловая. Нет единого волшебного средства, которое сделает все идеальным. Нет ни одной области, которую вы бы поставили выше другой.

Весы

За последнее время у Весов появилось слишком много страхов. Самое время перестать волноваться и идти на поводу у них, а начать действовать. Постарайтесь ставить сначала небольшие цели и планомерно идти к ним, чтобы достичь наивысших результатов.

Скорпион

Представителям этого знака Зодиака следует сосредоточиться на своей семье. Речь идет о росте, гнездовании, строительстве и наследии. Возможно, это будет новый член семьи, новая любовь или питомец.

Стрелец

Вселенная не хочет, чтобы вы знали слишком много или заглядывали слишком далеко. Поэтому Стрельцам нужно жить настоящим. Подвергайте сомнению каждое открытие, но двигайтесь интуитивно и быстро. Один шаг приведет к другому, и вы достигнете своей цели.

Козерог

На этой неделе у вас настанет "светлая" полоса: на вас свалятся любовь, радость, счастье, путешествия, успех, процветание и блестящее будущее. Представители этого знака Зодиака смогут достичь всего, что захотят.

Водолей

На этой неделе Водолеи перевернут еще одну страницу своей жизни. И это может произойти сразу в нескольких сферах. Переосмыслите свои мечты, займитесь здоровьем, освежите интерьер в доме, сосредоточьтесь на своих потребностях.

Рыбы

Рыбам на этой неделе улыбнется удача и успех. Представители этого знака Зодиака смогут максимально использовать свои таланты и сильные стороны, и, скорее всего, это касается проектов, ролей или амбиций, которые уже были начаты ранее.