Астрологічний прогноз на 21 листопада. Чому цей день дуже важливий і які поради варто врахувати

Цього дня, 21 листопада, варто відмовитися від важливих справ, які можуть обернутися невдачами. Астрологічний прогноз на цей день обіцяє бути дуже цікавим.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що нам обіцяє прогноз на цей день.

Прогноз астропогоди на 21 листопада

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань. Через тіньовий період ретро Меркурія не плануйте на цей день важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, відрядження, складання іспитів, проведення важливих платежів, з’ясування відносин з сусідами", - порадила Соловйова.

Цього дня можна відвідувати перукарню. Головне, радить астролог, не перенапружуйте зір. Також не бажано вживати м’ясні продукти. Справи можуть принести неочікувані та незаплановані підсумки.

"Енергетика доби дає силу для духовної еволюції та прозріння. У цей день можна легко відкинути усі сумніви, здійснити важливий крок та піднятися на більш високий ступінь розвитку", - зазначила астролог.

"Долайте гординю, зарозумілість, буркотливість, диктаторство. Це серйозний період, його енергія потребує негайного виходу. Можна очистити дім від бруду та паразитів", - також розповіла вона.

Гороскоп на 21 листопада (ілюстрація: freepik.com)

Що нам принесе енергія Місяця

21-го листопада з 08:34 до 10:26 Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде у руйнівному градусі Лева.

Астролог нагадала, що руйнівний градус - це градус жертовної перевірки. І тому тільки крізь випробування можна отримати допомогу та відплату за свою стійкість.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Можливі прояви обділеності в усьому, що стосується самовиявлення духу", - зазначила Соловйова.

"Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її. Несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури", - додала вона.

Треба уникати ледарства, лінощів, легковажності, марнославства, марнотратства, демонстративності, пристрасності, надмірної азартності, комплексів і стійко сприймати поразки.