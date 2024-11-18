Эти вещи в доме притягивают неудачи, бедность и проблемы. Избавьтесь от них немедленно

Многие из нас знают, что дом - это не только место, где мы проводим самое большое количество времени, но и место силы. Поэтому важно очищать свое пространство от негативной энергетики и вещей, которые блокируют удачу, счастье и финансовые потоки.

Сломанная мебель, бытовая техника, рваные вещи или посуда с трещинами и сколами

Вещи, которые сломались, а также посуда со сколами и трещинами накапливают в себе негатив и привлекают финансовые проблемы. То же самое касается рваных вещей. Любую порванную вещь или сломанную технику нужно либо сразу ремонтировать, либо выбрасывать. Из-за разрывов в одежде вытекает жизненная энергия и появляются проблемы и апатия.

Пустые бутылки и старые газеты

Старые газеты, а также пустые бутылки также имеют свойство притягивать бедность и нищету. Поэтому лучше всего периодически избавляться от таких вещей и чистить свое пространство.

Нечетные вещи

Если вы потеряли один носок, чулок или перчатку, ни в коем случае не следует хранить еще один предмет из пары. Считается, что они "путают" пространство и приводят к закрытию положительной энергии.

Вещи из секонд-хенда

Известно, что вещи накапливают энергетику своего хозяина, и она передается тому, кто будет их надевать после. Вещь, купленная в секонд-хенде, может иметь негативную энергетику того, кто ранее ее носит, более того, новый владелец может столкнуться с финансовыми потерями, болезнями и несчастьем.

Какие вещи срочно нужно выбросить (иллюстрация: pixabay.com)

Вещи умершего человека

Вещи, а особенно головные уборы, которые носил умерший человек, также могут передать не очень хорошую энергетику. Никогда не используйте такие вещи, если вы хотите оставаться здоровыми, а также иметь хороший достаток.

Вещи, вызывающие неприятные воспоминания

Если у вас в доме есть вещи, которые связаны с какими-то плохими событиями, трагедиями, скандалами, от них тоже желательно избавляться как можно скорее. Они пропитаны негативом, поэтому могут стать источником новых бед и потрясений.

То же самое касается вещей, которые вы давно не одевали. Они засоряют ваше пространство, не давая прийти в жизнь новым людям, эмоциям и удаче.

Вещи, подаренные недоброжелателями

Не стоит принимать подарки от людей, с которыми у вас были конфликты или которые к вам плохо относятся. В них может быть заложена отрицательная программа с болезнями, они обладают неблагоприятной энергетикой, передаваемой от дарителя.

Какие вещи срочно нужно выбросить (иллюстрация: pixabay.com)