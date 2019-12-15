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Абсолютне везіння: астролог назвав щасливчиків початку 2020 року

STYLERЖиття    15.12.2019 - 07:25
Абсолютне везіння: астролог назвав щасливчиків початку 2020 року
Гороскоп 2020 (колаж: РБК-Україна)

Яким знакам Зодіаку вже в січні 2020 року усміхнеться удача - в гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2020 обіцяє деяким із знаків Зодіаку приголомшливий успіх на самому початку наступаючого року Білого, або Металевого Пацюка. Відомий астролог Павло Глоба назвав трьох щасливчиків з 12-ти представників зодіакального кола, яких вже в січні чекає удача і успіх.

Козеріг

У Козерогів у році, що минає, було чимало неприємних моментів, але все зміниться під бій курантів, переконаний астролог. З приходом січня для представників знаку закінчиться "робота над помилками", і вони зможуть відчути справжнє полегшення. З'являться додаткові джерела доходу, які "заб'ють ключем". Пощастить і в стосунках з коханими - сварки і конфлікти закінчаться, замість них прийде романтика.

Риби

Астролог впевнений, що Риби самі стали винуватцями неприємностей і сварок у році, що минає. Представники знаку могли ненароком ображати або засмучувати своїх близьких, через що їхнэ життя, здавалося, йде під укіс. В наступному році Риби отримають урок, і зрозуміють наскільки важлива підтримка добрих стосунків для внутрішнього комфорту та успіху в різних сферах життя. Вже в січні 2020 Риби відчують прилив сил і життєвої енергії, яка допоможе їм звернути гори.

Стрільці

Стрільці на початку 2020 року переосмислять своє життя і почнуть розуміти, що за свої вчинки треба нести відповідальність. А з цим у даного знака були великі проблеми, адже вони спочатку роблять, а потім думають. Тому можуть образити оточуючих, хоча і мимоволі. За всі образи їх карає доля невдачами в коханні і фінансах. Але незабаром ситуація може змінитися в кращу сторону. Глоба впевнений, що по рахункам все заплачено, і Стрільці засвоїли багато уроків.

До речі, раніше Павло Глоба також назвав головних невдах року Білого Пацюка.

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