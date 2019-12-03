Астролог назвав знаки Зодіаку, які знайдуть кохання до Нового року

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою другу половинку в грудні, а дехто піде під вінець - детально в гороскопі від Павла Глоби

Любовний гороскоп на 2019 рік розповість про справжніх щасливчиків, які до Нового року зустрінуть істинну любов і знайдуть щастя. Для когось грудень стане місяцем пристрасті і вогню, а хтось знайде гармонію тіла і душі. Відомий астролог Павло Глоба назвав три знака Зодіаку, які до кінця року зустрінуть свою любов.

Тельці

Представники знаку, які протягом 2019 року неодноразово намагалися почати нові стосунки, нарешті зможуть знайти щастя. Закам'яніле серце Тельців знову захвилюється, і причиною тому стане, вже здавалося б, охололе кохання. В якийсь момент до них прийде розуміння, що не всі мости спалені. Павло Глоба радить прислухатися до свого серця, і цілком можливо, що у 2020 році вони зіграють пишне весілля.

Любовний гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Раки

У тих Раків, спроби яких зустріти свого обранця протягом року, залишалися лише нездійсненними мріями, з'явиться унікальний шанс. Астролог впевнений, що грудень подарує Ракам таке кохання, яке їм ніколи в житті ще не доводилося відчувати. У представників цього знака виростуть крила і відкриється друге дихання.

Водолії

Водолії звикли з недовірою ставитися до людей. Їм не завжди легко вдається сходитися з новими знайомими і довіряти їм. Тому вони не відразу можуть зрозуміти, що ця людина саме та єдина. Також Павло Глоба радить представникам знаку по-новому поглянути на того, хто поруч. Можливо, до них прийде розуміння, що шукати вже нічого і не треба.