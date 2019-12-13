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Два сильних метеоудара: на Україну обрушиться потужна магнітна буря

STYLERЖиття    13.12.2019 - 20:01
Два сильних метеоудара: на Україну обрушиться потужна магнітна буря
Магнітні бурі (колаж: РБК-Україна)

Магнітна буря в кінці грудня буде тривати кілька днів поспіль

Магнітна буря сильної інтенсивності накриє Україну в кінці грудня. Причому обурення геомагнітного поля Землі буде тривати кілька днів поспіль. В цей час люди можуть почувати себе емоційно і фізично розбитими, відчувати раптові напади дратівливості або, навпаки, апатії, загострюються хронічні хвороби. Як підготуватися і захиститися від геомагнітних коливань - в матеріалі Styler.

Що називають магнітною бурею

Магнітні бурі - це збурення геомагнітного поля Землі, викликане надходженням на планету потоків сонячного вітру. Ці потоки при взаємодії з магнітосферою Землі здатні викликати збої в роботі техніки, а також вплинути на фізичне і емоційне самопочуття людей.

Коли чекати метеоударів

За даними Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця, три метеохвилі різного ступеня інтенсивності накриють Землю напередодні Нового року. При цьому 26 і 29 грудня варто чекати сильного магнітного шторму, а 28 числа відбудеться буря низької інтенсивності.

Кому варто бути обережним

Найсильніше відчувають на собі вплив геомагнітних коливань метеозалежні люди. Крім того, слід бути обережними тим, хто страждає серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки, психічно нестабільні люди.

Магнітні бурі можуть викликати напади сильного головного болю і навіть мігрені. Загострюється занепокоєння, агресія, дратівливість, страхи, виникає апатія і депресивні переживання.

Що робити, щоб захистити себе

Фахівці рекомендують у цей період відмовитися від алкогольних напоїв, мінімізувати споживання кофеїну, дотримуватися принципів здорового харчування, і питного режиму.

Не зайвим буде прогулянка на свіжому повітрі, прочитання улюбленої книги і спілкування з позитивними людьми.

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