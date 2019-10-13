Астролог назвав головних везунчиків листопада: життя вийде на новий рівень

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Які знаки Зодіаку вже з перших днів листопада відчують позитивні зміни - у гороскопі від Павла Глоби

Гороскоп 2019 підкаже, для яких знаків Зодіаку листопад стане переломним місяцем. Представники цих сузір'їв зможуть істотно поліпшити фінансове становище, просунутися по кар'єрних сходах, а також знайти гармонію в любовній сфері. Астролог Павло Глоба виділив чотири знака Зодіаку, яких з початку останнього місяця осені буде супроводжувати успіх і везіння.

Близнюки

Близнюки з перших чисел листопада відчують неймовірний приплив позитиву, адже на роботі все нарешті зрушиться з мертвої точки, і у них з'явиться реальний шанс отримати більш високу посаду. А разом з підвищенням Близнюки зможуть поправити своє фінансове становище.

А друга половина місяця пройде під знаком кохання. Стосунки Близнюків зможуть вийти на новий рівень, а самотні представники знаку можуть зустріти "ту саму людину".

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Лев

Для Лева перші дні листопада стануть чудовим часом для початку нових проектів, які до кінця місяця принесуть вагомі плоди у вигляді тугого гаманця. Тим не менш астролог попереджає, що слід бути обережними з новими партнерами - серед них можуть бути шахраї.

Крім того, Павло Глоба радить Левам не забувати про сім'ю, оскільки близькі можуть почати ревнувати до роботи. Але вже до кінця місяця в життя Льва прийде спокійний гармонійний період.

Козеріг

З початку місяця та до двадцятих чисел листопада на роботі у Козерога все буде гаразд. У цей період можливі успішні ділові зустрічі, нові знайомства. Крім того, це чудовий час для подорожей. Астролог впевнений, що листопад пройде для Козерога під знаком успішності та стабільності.

Але в кінці листопада варто уникати агресивно налаштованих людей, які можуть внести розлад у життя Козерога. Також в останні дні осені можливі з'ясування сімейних стосунків.

Гороскоп 2019 (колаж: РБК-Україна)

Водолій

Для Водолія листопад буде насичений цікавими подіями. Випаде можливість просування в кар'єрі, знайомство з впливовими людьми. Але при цьому вірогідні також і дрібні сварки з колегами, на які Водолію не варто звертати багато уваги.

Астролог радить Водоліям правильно розраховувати свої сили і можливості, а також закликати себе до самодисципліни, і тоді все у них вийде. А ось метання, коливання і сумніви, навряд чи до чогось доброго приведуть.