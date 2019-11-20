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Сонячне затемнення в грудні несе загрозу: як вберегтися

STYLERЖиття    20.11.2019 - 08:22
Сонячне затемнення в грудні несе загрозу: як вберегтися
Сонячне затемнення в грудні (колаж: РБК-Україна)

Сонячне затемнення в грудні 2019 буде незвичайним

Сонячні затемнення відбувається набагато рідше, ніж місячні, але впливають на емоційне і фізичне здоров'я людей сильніше. У грудні 2019 це явище буде особливим: Місяць буде віддалений від Землі і його диск закриє Сонце не повністю, а ніби опиниться всередині нього.

Таке затемнення називають "кільцеподібним". Земля опиниться в півтіні, але сильного затемнення не відбудеться.

І хоча побачити його зможуть лише жителі деяких регіонів (Азія, частина Африки і Австралії), енергетичний вплив воно буде чинити на всіх людей.

Які поради дають астрологи

Оскільки це затемнення відбудеться в знаку Землі Козерога, воно буде нести ряд неприємностей у матеріальній сфері - під загрозою виявиться все, що стосується фінансів.

Астрологи радять зайнятися домашньою енергетикою. Напередодні затемнення слід зайнятися прибиранням і викинути весь непотріб з дому, очистити від непотрібних речей робоче місце.

Сонячне затемнення в грудні несе загрозу: як вберегтися

Сонячне затемнення в грудні (фото: nasa.gov)

Крім того, можливі негаразди у стосунках з людьми. Затемнення в Козерозі несе небезпеку для людей різких і егоїстичних. Ревнощі, образа, заздрість - будуть дуже небезпечними почуттями. Астрологи рекомендують не провокувати скандали в період затемнення.

Фахівці рекомендують уникати необдуманих покупок. Крім того, існує високий ризик бути обманутим.

Виникнуть проблеми зі здоров'ям - люди можуть відчувати апатію, розбитість і впадати в депресивний стан. Астрологи рекомендують правильно харчуватися і уникати стресів у цей день.

"Сонячне затемнення поляризує проблеми зі здоров'ям. Причина в тому, що згідно східній медицині, Сонце нам посилає позитивний заряд або енергію Ян, а Місяць - Інь - забирає енергію", - стверджує астропсихолог Валентина Виттрок.

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